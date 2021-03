Microsoft не откажется от рекламы Xbox Game Pass, следующим будет Octopath Traveler • Eurogamer.net

Было время, когда реклама Xbox Game Pass появлялась каждый месяц – или самое большее каждые две недели. Но эта неделя не из тех.

Подтверждая грядущую партию игр, поступающих сегодня на службу, Microsoft прокралась к еще одному заголовку, который стоит упомянуть: игрок Square Enix Octopath Traveler. Ранее он был доступен на ПК и Nintendo Switch, а 25 марта перейдет на Xbox Game Pass для ПК и консолей.

Это были необычно загруженные несколько дней для новостей Xbox Game Pass, с анонсированием некоторых замечательных дополнений. Подводя итог, наиболее перспективный Outriders будет запущен через абонемент Xbox Game Pass в первый день После положительного отзыва на демку. Культовый фаворит Undertale попадает в Game Pass как есть наконец-то Он появится на Xbox сегодня, 16 марта, через много лет после того, как появился в других местах.

На прошлой неделе мы узнали, что невротическая стратегическая игра Бренды и Джона Ромеро Empire of Sin появится в Game Pass для консолей и ПК. Также было небольшое дело Добавлено 20 предыдущих игр Bethesda И обещание, что новые названия от издателя будут Исключительно для «платформ Game Pass».

Undertale (облако, консоль и ПК) уже доступен, а Empire of Sin (консоль и ПК), Nier Automata (ПК), Star Wars Squadrons (консоль) и Torchlight 3 (ПК) выйдут 18 марта.

25 марта приносит Genesis Noir (консоль и ПК), Octopath Traveler (консоль и ПК), Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (ПК), Supraland (ПК) и Yakuza 6: The Song of Life (облако и консоль). .И ПК)).

Нарита Бой (Облако, Консоль и ПК) объединяет свои силы 30 марта с Аутрайдерами (Облако и Консоль) на следующий день.

Три игры перечислены как выходящие из Xbox Game Pass в ближайшее время: Hyperdot (консоль и ПК), Journey to the Savage Planet (консоль) и Machinarium (ПК). Уф.