Microsoft отменяет требования Xbox Live Gold для группового чата и бесплатного многопользовательского режима

Участники программы предварительной оценки Xbox на Alpha Skip Ahead & Alpha, сегодня мы пробуем некоторые новые функции. Бесплатная многопользовательская игра, поиск 4 групп и групповой чат на Xbox больше не требует членства в Xbox Live Gold на лету и тестирования изменений в этой службе до того, как она станет общедоступной. Брэд Россетти (@WorkWombatman) 24 марта 2021 г.

Вам больше не потребуется статус Xbox Live Gold для доступа к групповому чату, поиску 4 групп и многопользовательской игре бесплатно на Xbox. Об этом сообщил в Twitter разработчик превью Xbox Брэд Россетти. «Бесплатный мультиплеер больше не используется, – сказал Россетти. – Для поиска 4 групп и группового чата на Xbox требуется членство в Xbox Live Gold». Изменения впервые отображаются на Xbox Insiders в Alpha Skip Ahead и Alpha в это время «до публичной доступности».

Это означает, что когда обновление достигнет всех пользователей Xbox, игрокам больше не потребуется подписка Xbox Live Gold для создания группового чата со своими друзьями, поиска групповой многопользовательской игры или игры в бесплатные многопользовательские игры на Xbox.

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Неясно, сколько игр будет совместимо с этим изменением, но на Xbox есть множество громких бесплатных игр, таких как Apex Legends и Destiny 2, которые от этого выиграют.

Новости приходят, когда Xbox переименовывает Xbox Live в сеть Xbox, чтобы «отличить базовую услугу от членства Xbox Live Gold». В других новостях Microsoft сообщается, что компания ведет переговоры о покупке Discord более чем за 10 миллиардов долларов.

Джордан Оломан – внештатный писатель IGN. Следуйте за ним в Twitter.