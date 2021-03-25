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Microsoft отменяет требования Xbox Live Gold для группового чата и бесплатного многопользовательского режима

25 марта, 2021
Artem Sokolov
Вам больше не потребуется статус Xbox Live Gold для доступа к групповому чату, поиску 4 групп и многопользовательской игре бесплатно на Xbox. Об этом сообщил в Twitter разработчик превью Xbox Брэд Россетти. «Бесплатный мультиплеер больше не используется, – сказал Россетти. – Для поиска 4 групп и группового чата на Xbox требуется членство в Xbox Live Gold». Изменения впервые отображаются на Xbox Insiders в Alpha Skip Ahead и Alpha в это время «до публичной доступности».

Это означает, что когда обновление достигнет всех пользователей Xbox, игрокам больше не потребуется подписка Xbox Live Gold для создания группового чата со своими друзьями, поиска групповой многопользовательской игры или игры в бесплатные многопользовательские игры на Xbox.

Неясно, сколько игр будет совместимо с этим изменением, но на Xbox есть множество громких бесплатных игр, таких как Apex Legends и Destiny 2, которые от этого выиграют.

Новости приходят, когда Xbox переименовывает Xbox Live в сеть Xbox, чтобы «отличить базовую услугу от членства Xbox Live Gold». В других новостях Microsoft сообщается, что компания ведет переговоры о покупке Discord более чем за 10 миллиардов долларов.

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