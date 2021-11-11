Microsoft отправляет подарочные карты по электронной почте в свой интернет-магазин

Сейчас ноябрь, а это значит, что это официально курортный сезон (По словам Мэрайи Кэри, по крайней мере,), и похоже, что Microsoft уже празднует это, рассылая людям подарочные карты в Microsoft Store. Мы видели в Твиттере сообщения о том, что люди, получающие законные электронные письма от Microsoft, раздают подарочные карты. за 10 баксов или до 100 долларов, аккаунт Microsoft Store в Twitter подтвердил продвижение в прямом сообщении с край.

Неясно, кто имеет право на подарочные карты и как Microsoft выбирает людей для их получения. Но если у вас есть учетная запись Microsoft или вы подписаны на получение электронных писем от Microsoft, вы можете проверить свою электронную почту, чтобы узнать, получили ли вы подарок от компании.

Если вам посчастливилось получить подарочную карту, есть много новых продуктов от Microsoft, в которые вы можете инвестировать свои деньги. Компания объявила Волна новинок Surface в сентябре Это может броситься в глаза. Если вы игрок, я лично рекомендую превосходно Forza Horizon 5А также который был выпущен во вторник. Или вы можете вложить деньги в подписку на Xbox Game Pass Ultimate, позволяя играть Forza Horizon 5 сейчас и Привет бесконечный Кампания при выходе в декабре.

Обновление 10 ноября, 19:11 по восточному времениАккаунт Microsoft Store в Twitter подтвердил эту акцию.