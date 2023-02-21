Microsoft подписала соглашение с Nvidia, чтобы успокоить регуляторов в связи со слиянием Activision

БРЮССЕЛЬ, 21 фев (Рейтер) — Microsoft Corp. (MSFT.O) подписала 10-летнее соглашение о переносе Call of Duty и других игр Activision (ATVI.O) на игровую платформу Nvidia Corp (NVDA.O) , если производителю Xbox будет разрешено завершить горячо оспариваемое приобретение Activision за 69 миллиардов долларов.

Регуляторные органы и конкуренты, такие как Sony, резко выступили против предложенного объединения Microsoft и Activision, и сделка с Nvidia может развеять опасения, предоставив потребителям больше способов контролировать игры с Microsoft.

Ранее в этом месяце Великобритания заявила, что сделка может навредить геймерам, ослабив соперничество между Xbox и PlayStation, что приведет к более высоким ценам, меньшему количеству вариантов и меньшему количеству инноваций для миллионов игроков, а также задушит конкуренцию в облачных играх.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил на пресс-конференции во вторник, что теперь он настроен более оптимистично в отношении завершения сделки по приобретению Activision после сделки с Nvidia и аналогичной договоренности с Nintendo Co Ltd (7974.T).

Фил Эйслер, вице-президент и генеральный менеджер подразделения Nvidia GeForce Now, сказал, что такие игры, как «Call of Duty», не будут доступны в сервисе Nvidia, если Microsoft не приобретет Activision, но другие игры, принадлежащие Microsoft, такие как «Minecraft», сразу же подпадают под действие соглашение, лицензия на 10 лет.

«Сначала мы немного беспокоились по этому поводу, — сказал Ислер о сделке с Microsoft Activision. «Но затем мы связались с Microsoft, и они очень открыто заявили о желании включить облачные игры и работать с нами по 10-летнему лицензионному соглашению. Со временем они заставили нас чувствовать себя более комфортно».

По словам Ислера, Nvidia не платит Microsoft за доступ к играм, что является практикой компании-производителя чипов с другими игровыми компаниями, такими как производитель Fortnite Epic Games. Вместо этого 25 миллионов клиентов Nvidia должны будут платить Nvidia за доступ к ее облачной игровой платформе и платить Microsoft за ее игры.

Акции Microsoft упали на 2,2%, акции Nvidia упали на 2,8%, а акции Activision упали на 0,6% на общем падении рынка во вторник днем.

Nvidia заявила, что теперь поддерживает предложение производителя Xbox о покупке Activision, но сделка остается сложной для регулирующих органов. Европейские чиновники предупредили Microsoft о сделке ранее в этом месяце, а Федеральная торговая комиссия США попросила судью заблокировать ее. Британский наблюдатель за конкуренцией заявил, что Microsoft, возможно, придется избавиться от своего программного обеспечения Call of Duty.

Смит выразил надежду, что его конкурент Sony Group Corp (6758.T) рассмотрит возможность заключения аналогичной сделки с Nvidia.

Sony возглавила оппозицию сделке между Microsoft и Activision, заявив в прошлом году, что это «плохо для конкуренции, плохо для игровой индустрии и плохо для самих геймеров».

По сообщениям СМИ, помимо Sony и Nvidia, другие компании, в том числе Alphabet Inc (GOOGL.O) и Google, выразили обеспокоенность Федеральной торговой комиссии по поводу сделки.

Microsoft пообещала сохранить Call of Duty на PlayStation от Sony. Популярность франшизы шутеров от первого лица не пошатнулась почти через два десятилетия после ее выпуска, а последняя часть принесла 1 миллиард долларов продаж за первые 10 дней в октябре.

Американский технологический гигант заявил, что сделка касается не только Call of Duty. В нем говорится, что покупка компании, которая также производит Overwatch и Candy Crush, будет взимать плату за ее рост в мобильных играх, ПК и облачных играх, а также консолях, помогая ей конкурировать с такими компаниями, как Tencent (0700.HK). Сони.

(Репортаж Фу Юнь Че в Брюсселе и Стивена Нелиса в Сан-Франциско) Редактирование Питера Хендерсона и Мэтью Льюиса

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