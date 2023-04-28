Microsoft предоставляет инструмент Designer на основе ИИ в предварительной версии

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Сегодня Microsoft Designer, инструмент проектирования Microsoft на основе искусственного интеллекта, выпущен в общедоступной предварительной версии с расширенным набором функций.

Объявленное в октябре, это веб-приложение, похожее на Canva, которое может создавать дизайны для презентаций, плакатов, цифровых открыток, приглашений, рисунков и многого другого, чтобы делиться ими в социальных сетях и других каналах. Он использует пользовательский контент и DALL-E 2, искусственный интеллект OpenAI для преобразования текста в изображение, для создания дизайна с раскрывающимися меню и текстовыми полями для дополнительной настройки и настройки.

Брайан Ронье, генеральный менеджер Consumer 365 в Microsoft, написал в своем блоге, опубликованном сегодня.

Теперь дизайнер может создавать письменные подписи и хэштеги, связанные с сообщениями в социальных сетях, предоставляя пользователям множество предложений, из которых они могут выбирать. Он также может создавать анимированные изображения с фоном и текстовыми переходами с помощью искусственного интеллекта.

По словам Microsoft, в будущем Designer получит дополнительные функции редактирования, в том числе возможность размещать объект в определенном месте на чертеже и автоматически заполнять остальную часть изображения. Тем временем новые опции «Стереть» и «Заменить фон» позволят пользователям закрашивать объекты, людей или фоны, которые они не собирались помещать в рисунок.

По словам Microsoft, Designer останется бесплатным в течение периода предварительного просмотра — он доступен на веб-сайте Designer и в браузере Microsoft Edge через боковую панель. Как только Designer станет общедоступным, он будет включен в подписки на Microsoft 365 Personal и Family и будет иметь «некоторые» функции, которые можно использовать бесплатно для лиц, не являющихся подписчиками, хотя Microsoft не предоставила более подробной информации.

В ответ на некоторые юридические вопросы, возникшие в последнее время в отношении систем создания изображений на основе ИИ, Microsoft заявляет, что пользователи будут иметь «полные» права на использование изображений, которые они создают с помощью дизайнера и создателя изображений. Однако неясно, может ли это измениться в будущем, учитывая продолжающиеся судебные тяжбы с участием OpenAI и других стартапов, которые продают инструменты генеративного ИИ.