Microsoft предупреждает о кибератаке на украинские компьютерные сети

«Если выяснится, что Россия атакует Украину кибератаками, и если это продолжится в предстоящий период, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы отреагировать должным образом», — сказал он.

Я понимаю рост напряженности вокруг Украины Карта 1 из 5 Неблагоприятные предупреждения. Россия назвала удар дестабилизирующим актом в нарушение соглашения о прекращении огня, вызвав опасения новой интервенции в Украине, которая может втянуть США и Европу в новую фазу конфликта. Позиция Кремля. Президент России Владимир Путин, который все чаще изображает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу для его страны, сказал, что наращивание военной мощи Москвой было ответом на глубокое партнерство Украины с альянсом.

Г-н Салливан сказал, что Соединенные Штаты работают с Украиной над укреплением своих систем и сетей в США, если поток программ-вымогателей и других атак из России ускорится в Соединенных Штатах.

Для президента России Владимира Путина Украина часто была полигоном для испытаний кибероружия.

Атака на Центральную избирательную комиссию Украины во время президентских выборов 2014 г., на которых Россия безуспешно пыталась изменить исход, оказалась образцом для российских спецслужб; Позже Соединенные Штаты обнаружили, что он проник на серверы Национального комитета Демократической партии в Соединенных Штатах. В 2015 году в результате первых двух крупных атак на энергосистему Украины на несколько часов отключили свет в разных частях страны, включая столицу Киев.

А в 2017 году украинские предприятия и государственные учреждения пострадали от разрушительной программы под названием NotPetya, которая использовала лазейки в программе налоговой подготовки, которая широко использовалась в стране. Атака привела к остановке секторов экономики, а также ударила по FedEx и судоходной компании Maersk; Позже сотрудники американской разведки проследили дело до российских направлений. Эта программа, по крайней мере, по своему общему замыслу, чем-то напоминает то, о чем Microsoft предупреждала в субботу.

Новая атака будет стирать и очищать жесткие диски и уничтожать файлы. Некоторые эксперты в области обороны заявили, что такая атака может стать прелюдией к наземному вторжению России. Другие считают, что это может быть альтернативой вторжению, если злоумышленники считают, что кибератака не приведет к финансовым и технологическим санкциям, которые Байден пообещал ввести в ответ.

Джон Холтквист, старший аналитик по киберразведке в Mandiant, заявил в воскресенье, что его компания говорит своим клиентам «готовиться к разрушительным атакам, в том числе разработанным, чтобы напоминать программы-вымогатели».

Он отметил, что российское хакерское подразделение, известное как «Песчаный червь», которое с тех пор тесно связано с российской военной разведкой, ГРУ, в последние годы потратило на разработку «более изощренных средств атаки на критически важную инфраструктуру», включая энергосистему Украины.