Microsoft прекращает поддержку приложений Android Office на Chromebook

Microsoft усложнит пользователям Chromebook работу с документами Office, не подключенными к Интернету. Фото : Флоренс Ион / Gizmodo

Microsoft планирует прекратить поддержку приложений Office на базе Android для пользователей Chrome OS. начало сентября. 18, Chromebook на базе версий Android Из Office, Outlook, OneNote и OneDrive вам нужно будет перейти в Интернет, чтобы получить доступ к файлам и папкам.

О Chromebook Он подтвердил предстоящее изменение в Microsoft после того, как читатель указал на сообщения в приложении Office, чтобы побудить их перейти в Интернет. Microsoft Поддержка На странице также предлагается, чтобы пользователи получали доступ к Microsoft 365 через доступные веб-приложения. На странице поддержки добавлено, что версии Office, Outlook, OneNote и OneDrive для Android в настоящее время не поддерживаются на Chromebook.

Переход Microsoft в Интернет кажется попыткой предоставить «улучшенный опыт» для пользователей Chrome OS.

“ «Этот переход позволяет клиентам Chrome OS / Chromebook получить доступ к дополнительным и премиальным функциям», – сказал представитель Microsoft. О Chromebook .

Веб-интерфейс Office – это прогрессивное веб-приложение или PWA, поэтому оно полнофункциональное, не говоря уже о том, что оно будет лучше расширяться на больших экранах (например, 17 дюймов Acer Chromebook 317, Например).

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Но пока выглядит красиво и сухо, о сразу после этого перехода Если это произойдет, станет сложнее редактировать и использовать облачные документы, когда ваш Chromebook находится в автономном режиме. кто – который Устраняет весь смысл Chrome OS, файл Облачная операционная система, которая позволяет Ты Работайте с документами без подключения к Интернету. Но только не, если Microsoft Office PWA не предлагает автономный режим.

С другой стороны, принуждение вас к использованию веб-приложений Microsoft исключает любые бесполезные взаимодействия, которые у вас могли быть с приложениями Android в Chrome OS. Приложения Android не всегда хорошо переносятся на большой экран Chromebook. Но это лишает возможности добавлять «родное» приложение Microsoft в Chrome OS, что предпочитают пользователи Chromebook.

Этот ход идет как t Компания запускает отремонтированный Windows 11 Осенью кто обнимает Более удобный пользовательский интерфейс. NS Windows 11 будет иметь собственное приложение для Android Совместимость ( хотя и через Amazon App Store), странно, что Microsoft избегает этих конкретных приложений для Android. .

О Chromebook Напомни, что есть файл редакция From Google позволяет загружать файлы Word, Excel и PowerPoint для редактирования с помощью Google Docs, Sheets и Slides. Это позволяет вам редактировать эти файлы в Google Docs без Интернета, и они бездействуют в фоновом режиме, пока он не обнаружит активное соединение, а затем загрузит ваши изменения. Существуют также альтернативы с открытым исходным кодом для открытия и редактирования файлов Office, которые являются версией Linux LibreOffice, который относительно легко установить на Chromebook, если приложения Linux вас не пугают.

Конечно же самое простое решение будет для Нет Вы обязательно должны найти замену. или не Microsoft обращается к ним Опасения до официального срока.