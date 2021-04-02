Microsoft производит холодильники Xbox Series X Mini после победы в чемпионате #BestOfTweets

Xbox выиграла свой первый чемпионат #BestOfTweet Brand Bracket Championship в Твиттере, и после обещания Аарона Гринберга из Xbox, мини-холодильники Xbox Series X будут обнародованы. Тяжелая борьба со Скиттлзом в этой турнирной битве, Он выиграл всего на 1% после 341 731 голоса. Когда он спускался к проволоке, Гринберг попытался сплотить фанатов Xbox Говорят, что компания сделает настоящие мини-холодильники для Xbox Series X, если Xbox выиграет.

Это еще одна глава в саге о холодильниках Xbox Series X, которая началась с Microsoft, возможно, как дань уважения тем, кто ее любит. Niko Partners Дэниел Ахмед Пример того, почему она выиграла этот конкурс, – сравнение размера холодильника нового поколения с холодильником.

Вы играли в Xbox Series X? да уж Нет

На этом все не закончилось, Microsoft отправила Snoop Dogg и iJustine в холодильник Xbox Series X и провела розыгрыш холодильников Xbox Series X, которые дали фанатам шанс выиграть одно из крутых кухонных гаджетов, вдохновленных Xbox Series X.

тот самый. единственный. Бесплатная раздача холодильника Xbox Series X. Следуйте и ретвитните с #XSXFridgeSweeps За шанс выиграть холодильник Xbox Series X. До 04.11.20. Правила: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 Xbox (@ xbox) 28 октября 2020 г.

После победы Гринберг поблагодарил всех за голосование И она поделилась этим первым [Xbox Series X Mini Fridge] Он будет полон игр и, конечно же, направлен к нашим приятелям по Skittles! “

Скиттлз пытался сплотить своих поклонников аналогичным образом, обещая Чтобы воссоздать кегли липовые, Но привлекательность холодильника в форме Xbox, похоже, победила.

“поздравления для Xbox О победе “, – писал Скиттлз. Twitter. «Конечно, трудный, но большое спасибо всем нашим друзьям, семье и фанатам. #mcyt СОБРАТЬ ДЛЯ СКИТЛОВ. Мы любим вас всех! (Но что бы мы сделали со всеми этими невозвратными лаймами, которые мы просили? Если бы только у нас был холодильник) ».

К счастью для поклонников Skittles и Xbox, в будущем у них будет возможность приобрести собственный мини-холодильник Xbox Series X.

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.