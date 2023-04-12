Microsoft прямо сейчас снижает цены на ноутбуки, консоли и игры

Как Амазон, Майкрософт Провести собственную весеннюю распродажу И предлагать скидки на ряд технологий. Однако, хотя срок действия многих сделок Amazon уже истек, распродажа Microsoft только начинается и продлится до 20 апреля. Прямо сейчас, например, вы могли бы потенциально сэкономить сотни на некоторых из последних ноутбуков Microsoft, включая Surface Pro 9 и Surface Laptop 5. Более того, некоторые розничные продавцы, такие как Best Buy, соответствуют ценам Microsoft.

Однако не все ноутбуки; Microsoft также предлагает отличные предложения для геймеров. Это включает в себя скидки на Xbox Series X Again, а также одну из наших любимых консолей и еще несколько игр. Ниже мы собрали некоторые основные моменты распродажи, на которые стоит обратить внимание.

ноутбук сделок

Во-первых, Microsoft делает скидку на ряд ноутбуков, выпущенных только в прошлом году. Теперь, например, файл Магазин Майкрософт Он продает Новый ноутбук Surface 5 Начиная с 899,99 долларов США (скидка 100 долларов США) за модель с процессором Intel Core i5 12-го поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Красивый, хорошо сложенный ноутбук, достаточно прочный для обычного использования, но при этом достаточно тонкий и легкий, чтобы носить его с собой. Он также оснащен широким дисплеем с соотношением сторон 3:2, поддерживающим Dolby Vision IQ, который должен улучшить HDR-контент. Хотя выбор портов остается ограниченным, ноутбук также поддерживает Thunderbolt 4, в отличие от своего предшественника. Прочтите наш обзор.

$ 900 Surface Laptop 5 от Microsoft — отличное устройство с хорошей производительностью, хорошим экраном 3:2 и поддержкой Thunderbolt.

С другой стороны, если вы предпочитаете кабриолет, вы можете сэкономить до 300 долларов на кабриолете. Microsoft Поверхность Про 9. Начиная с 999,99 долларов США (скидка 100 долларов США) в Магазин Майкрософт Для модели, оснащенной процессором Intel Core i5 12-го поколения, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, это одна из лучших цен. READ Вампиры со скрытой пропускной способностью съедают ваш лимит данных дома

Surface Pro 9 мощный и предлагает дисплей с частотой 120 Гц, который также поддерживает Dolby Vision IQ. Это также привлекательное устройство, которое вы можете купить в различных цветовых вариантах, от зеленого до синего. Он также поставляется с некоторыми удобными дополнительными преимуществами, такими как удобный гараж для стилуса и встроенная подставка. Однако знайте, что вам придется доплатить за клавиатуру и стилус. Прочтите наш обзор.

$ 1000 Трансформер Surface Pro 9 предлагает четкий дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц, а также отсек для пера.

Если вам нужен ноутбук для творчества, который может работать с более тяжелой графикой, вы также можете купить Студия ноутбуков Microsoft Surface С процессором Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 1399,99 долларов США (200 долларов США) от Магазин Майкрософт. Ноутбук предлагает уникальный поворотный экран, так что вы можете, например, положить его горизонтально, чтобы писать или рисовать. Он также оснащен широким 14,4-дюймовым сенсорным дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и отличным трекпадом. Прочтите наш обзор.

$ 1400 Microsoft Surface Laptop Studio предлагает привлекательный дизайн и гибкий дисплей с частотой 120 Гц.

игровые предложения

Microsoft также делает скидки на игровое оборудование, аксессуары и игры. Например, если вы не возражаете против покупки отремонтированной консоли, вы можете сэкономить немного денег на отремонтированной консоли. Xbox Xbox Х. Игровая консоль нового поколения от Microsoft прямо сейчас В продаже за $469,99 В Microsoft Store, и это на 30 долларов меньше, чем покупка нового. Series X больше и мощнее, чем Series S, со встроенным дисководом, поэтому вы можете играть как в цифровые, так и в физические игры. Он также поддерживает игры 4K и имеет больше места для хранения. Прочтите наш обзор. READ В Atlas есть семь «проектов», запланированных к 25-летию Парсоны.

$ 470 Xbox Series X — это флагманская консоль Microsoft, которая является более мощной (и большей) опцией. В то время как Series S стремится к плавной производительности 1440p и использует подход без настроек, Series X за 500 долларов фокусируется на быстром игровом процессе 4K.

Наш лучший выбор для большинства людей, беспроводной геймпад Xbox — отличный универсальный вариант, который также оказывается доступным. Хотя в нем отсутствуют настраиваемые кнопки и некоторые из более продвинутых функций, которые вы найдете в премиальной модели, такой как Xbox Elite Series 2, он по-прежнему имеет порт USB-C и удобную кнопку общего доступа, которую вы можете использовать для сохранения клипов и обмена ими. онлайн и поддержка Bluetooth.

$ 49 Официальный беспроводной геймпад Xbox имеет специальную кнопку «Поделиться» для сохранения клипов и снимков экрана и обмена ими в Интернете, поддержку Bluetooth и порт USB-C для зарядки аккумуляторной батареи Microsoft для воспроизведения и зарядки. READ Apple отправляет запрос на отсрочку внесения изменений в платежи в App Store