Microsoft работает с AMD над выпуском процессоров с искусственным интеллектом

(Блумберг) — Microsoft работает с Advanced Micro Devices Inc. По словам людей, знакомых с ситуацией, производитель микросхем расширяется на процессоры ИИ в рамках многосторонней стратегии по обеспечению более востребованных компонентов.

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Люди, которые просили не называть их имен, потому что это частный вопрос, заявили, что компании сотрудничают, чтобы предложить альтернативу Nvidia Corp. , которая доминирует на рынке чипов с поддержкой ИИ, называемых графическими процессорами. Люди сообщили, что софтверный гигант предлагает поддержку для поддержки усилий AMD, включая инженерные ресурсы и работу с производителем микросхем над родным процессором Microsoft для рабочих нагрузок ИИ под кодовым названием Athena.

Фрэнк Шоу, представитель Microsoft, отрицал, что AMD является частью Athena. «AMD — отличный партнер, — сказал он. Однако в Афинах они не участвуют.

Акции AMD подскочили более чем на 6,5% в четверг, а акции Microsoft прибавили около 1%. Представители AMD отказались от комментариев. Акции Nvidia упали на 1,9%.

Соглашение является частью более широкого стремления увеличить вычислительную мощность ИИ, столь необходимого после стремительного роста чат-ботов, таких как ChatGPT и других технологических сервисов. Microsoft — крупнейший поставщик услуг облачных вычислений и движущая сила в использовании искусственного интеллекта. Компания вложила 10 миллиардов долларов в OpenAI для индустрии ChatGPT и пообещала добавить такие функции во весь свой набор программного обеспечения.

Подробнее: Microsoft внедряет технологию чат-ботов OpenAI в приложения Office

Этот шаг также отражает активное участие Microsoft в индустрии чипов. За последние несколько лет компания построила кремниевое подразделение под руководством бывшего генерального директора Intel Corp Рани Пуркар, и сейчас в группе работает около 1000 сотрудников. В прошлом месяце появилась информация о разработке Microsoft чипа Athena AI.

История продолжается

Несколько сотен таких сотрудников работают над проектом Athena, и, по словам одного человека, Microsoft потратила около 2 миллиардов долларов на свои чипы. Но обещание не означает разрыва с Nvidia. Microsoft намерена и дальше тесно сотрудничать с этой компанией, чипы которой работают над трюками для обучения и запуска систем ИИ. Он также пытается найти способы получить больше процессоров Nvidia, подчеркивая острую нехватку, с которой сталкиваются Microsoft и другие компании.

Отношения Microsoft с OpenAI — и его недавно представленным набором услуг ИИ — требуют вычислительной мощности на уровне, превышающем тот, который компания ожидала, когда заказывала чипы и строила центры обработки данных. Сервис OpenAI ChatGPT вызвал интерес у компаний, которые хотят использовать его как часть своих собственных продуктов или корпоративных приложений, а Microsoft представила версию Bing для чата и инструменты Office с расширенными возможностями ИИ.

Он также обновляет старые продукты, такие как инструмент генерации кода GitHub. Все эти программы искусственного интеллекта работают в облаке Microsoft Azure и требуют дорогих и мощных процессоров Nvidia.

Этот регион также является основным приоритетом для AMD. «Мы очень рады нашим возможностям в области искусственного интеллекта — это наш стратегический приоритет № 1», — заявила генеральный директор Лиза Су во время отчета о прибылях и убытках компании во вторник. «Мы находимся на самых ранних стадиях вычислительной эры ИИ, и скорость внедрения и роста выше, чем у любой другой технологии в новейшей истории».

Су также сказал, что у AMD есть возможность частично производить собственные чипы для своих крупнейших клиентов, чтобы использовать их в своих центрах обработки данных ИИ.

Из Bloomberg Businessweek: Делать, а не просто болтать, — это следующий этап в цикле ажиотажа вокруг ИИ.

Команда Боркара в Microsoft, которая также работала над чипами для серверов и компьютеров Surface, теперь отдает приоритет Project Athena. Он разрабатывает графический процессор, который можно использовать для обучения и запуска моделей ИИ. Один человек сказал, что продукт уже проходит внутреннее тестирование и может быть широко доступен уже в следующем году.

Люди говорили, что даже если проект уложится в этот график, первый релиз — это только отправная точка. На создание хорошего чипа уходят годы, и у Nvidia есть фора. Nvidia является предпочтительным поставщиком чипов для многих поставщиков инструментов генеративного ИИ, включая Amazon.com Inc. а также облако AWS и Google, согласно сообщениям, тысячи из которых Илон Маск зарезервировал для своего молодого бизнеса в области искусственного интеллекта.

Создание альтернативы линейке Nvidia будет сложной задачей. Эта компания предлагает пакет программного и аппаратного обеспечения, которые работают вместе, включая чипы, язык программирования, сетевое оборудование и серверы, что позволяет клиентам быстро модернизировать свои возможности.

Это одна из причин, по которой Nvidia стала настолько доминирующей. Но Microsoft не одинока в попытках разработать собственные процессоры искусственного интеллекта. Облачный конкурент Amazon приобрела Annapurna Labs в 2016 году и разработала два разных процессора искусственного интеллекта. Google Alphabet Inc также имеет собственный обучающий чип.

(Добавлен комментарий Microsoft в третий абзац. В более ранней версии заголовок и второй абзац были исправлены, чтобы удалить ссылки на финансы)

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