Microsoft снова продает уродливые куртки для Windows, и на этот раз это тральщик.

Microsoft выпустила новую уродливую оболочку на тему Windows Магазин Xbox Посвящается печально известной игре для Windows тральщик.

Молодцы: не все тральщик Уровень имеет форму рождественской елки, но также содержит майнеров, замаскированных под снежинки, и «кнопки», чтобы свернуть окно или выйти из игры, если хотите, а также классический волнистый логотип Windows, который перекликается с Windows 3.1. (Если вам интересно, почему в куртке «1990» остались мины, это отсылка к году тральщик первый вышел.)

Это второй год Microsoft для уродливых оболочек на тему Windows. в прошлом году, компания выпустила три дизайна уродливых свитеров, в том числе одно платье на основе Халида MS Paint Приложение, которое комично выглядело так, как будто оно было разработано именно в этом приложении. В 2020 году Microsoft пожертвовала часть доходов от каждой куртки Girls Who Code; В этом году компания, похоже, выделит 100000 долларов на AbleGamers Благотворительная деятельность Для игроков с ограниченными возможностями.

Microsoft продает тральщик Уродливый свитер для своей взрывной цены в 74,99 доллара — на 5 долларов дороже прошлогодних моделей. свитера продан за 24 часа в прошлом году с пополнением запасов в конце декабря, так что если вы хотите выглядеть профессионалом, сообщая о шахтах в этот праздник, тогда Получи скорее.