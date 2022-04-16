Microsoft создает новую рекламную технологию Xbox для игр

картина : Xbox/Эпик/Котаку

Поднимите руку, если вам не терпится увидеть больше рекламы в ваших любимых видеоиграх? Я не вижу никакой руки. Что ж, плохие новости: в новом отчете утверждается, что Microsoft создает рекламную программу, чтобы дать «избранным брендам» возможность приобретать рекламу, которая затем будет показываться бесплатно. Игры для Xbox. И хотя в отчете говорится, что Microsoft и Xbox стараются не «возбуждать» игроков и не мешать играм, маловероятно, что большинству людей понравится смотреть внутриигровую рекламу.

заинтересован в торговле отчеты Microsoft хочет работать с компаниями, занимающимися рекламными технологиями, для создания системы, которая позволит брендам и рекламодателям покупать и размещать рекламу в бесплатных играх для Xbox. изнутри Говорят, что они участвуют в планировании и текущих переговорах по программе.

Согласно этим источникам, реклама может отображаться в виде цифровых рекламных щитов в открытых гонках или приключенческих играх. Однако в настоящее время неизвестно, в каких других формах могут появляться эти бесплатные объявления и будут ли они включать видео или аудио. заинтересован в торговле Он также не смог подтвердить, начали ли Microsoft и Xbox продвигать рекламодателей и бренды на новой рекламной платформе. Тем не менее, ожидается, что он будет запущен примерно в третьем квартале этого года.

Об этом заявил представитель Microsoft. Котаку Что, хотя она «всегда ищет способы улучшить опыт игроков и разработчиков», компании нечего больше рассказать о рекламной системе, о которой сообщается.

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как указано заинтересован в торговлеMicrosoft уже продает некоторое ограниченное рекламное пространство на своих консолях через рекламу на панели инструментов и некоторые внутриигровые рекламные сделки через третьих лиц. Тем не менее, эта новая программа является попыткой Microsoft и Xbox расшириться за счет большего количества брендов, которые ищут способы рекламы для растущей игровой аудитории, многие из которых моложе, не смотрят кабельное телевидение и с которыми становится все труднее и труднее связаться. Также предполагается, что Microsoft хочет привлечь больше разработчиков бесплатных игр. Икс-бокс с помощью этих объявлений.

Интересно, что Microsoft, по-видимому, очень обеспокоена тем, что может расстроить геймеров, которые обычно не ожидают увидеть рекламу в консольных играх. Это привело к более осторожному подходу, когда, чтобы гарантировать, что реклама не будет отключена во время игры, Microsoft создаст «частную торговую площадку», доступ к которой разрешен только избранным брендам.

Конечно, мы не в первый раз видим, как компании пытаются впихнуть рекламу в видеоигры. Саркастически, Святые Роу 2 Уже пробовали делать все «реальные рекламные щиты» Это был очень забавный и удивительный опыт. Но по мере того, как бесплатные игры становятся все больше и больше на консолях, и становится все труднее рекламировать более молодых игроков с использованием современных методов, неудивительно, что компании стремятся размещать рекламу во все большем количестве видеоигр.

А поскольку консоли — это закрытые сады, к которым нельзя легко получить доступ к модам или хакам, это означает, что вы не можете просто установить блокировщик рекламы, чтобы скрыть эту рекламу, как вы делаете, когда посещаете Котаку.