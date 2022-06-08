Microsoft сокращает операции в России из-за кризиса в Украине

8 июня (Рейтер) — Корпорация Microsoft (MSFT.O) в среду заявила, что значительно сократит свой бизнес в России, присоединившись к ряду компаний, которые сократят свое присутствие или покинут страну после оккупации ею Украины.

Однако компания заявила, что выполняет существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новой продажи, о которой было объявлено ранее в марте. читать далее

На этой диаграмме, сделанной 26 июля 2021 года, показан смартфон перед отображаемым логотипом Microsoft. REUTERS/Дадо Рувич/Иллюстрация

«В результате изменений в экономических перспективах и влияния нашего бизнеса в России мы решили значительно сократить наши операции в России», — сказал представитель Microsoft.

Bloomberg News впервые опубликовал новость НовостиСообщается, что пострадали более 400 сотрудников.

Несколько крупных компаний, включая Apple Inc (AAPL.O), Nike (NKE.N) и Dell Technologies (DELL.N), разорвали отношения с Россией.

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Отчет Тияши Датты и Субанды Мукерджи в Бангалоре; Под редакцией Анила де Сильвы и Девики Сиамнатх

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