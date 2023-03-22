Microsoft сообщает CMA, что Sony UK может создать конкурента Call of Duty в течение 10 лет

В сильно пересмотренном ответе британскому Управлению по конкуренции и рынкам относительно предложенного приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов Microsoft настаивает на том, что Sony сможет создать свою собственную альтернативу Call of Duty в течение 10 лет.

Майкрософт Недавно опубликованный документ Он был введен в ответ на недавнюю терапевтическую сессию CMA и обсуждение условий, на которых регулятор может настаивать, прежде чем он будет готов согласиться на сделку. И хотя многое было отредактировано, в нем в основном излагаются аргументы Microsoft о том, почему ее предложенного 10-летнего соглашения с Sony о сохранении Call of Duty на PlayStation и подписанных ею соглашений с Nvidia достаточно, чтобы удовлетворить опасения CMA.

Среди всего этого, однако, есть самородок от Microsoft, что 10 лет должно быть достаточно времени для Sony, чтобы дразнить конкурента Call of Duty самостоятельно — при этом маскируя довольно очевидный факт, что у шутера Activision было больше. От 20 лет до создания своего рода узнаваемости бренда, которая превратила ее в мощную игровую франшизу, которой она является сегодня.

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«Microsoft считает, что 10 лет достаточно для Sony, как ведущего издателя консолей и платформы, для разработки альтернатив CoD», — сообщает компания CMA. 10-летний период будет распространяться на следующее поколение игровых консолей. [Redacted]. »

«Кроме того, — добавляет он, — практический эффект лечения будет выходить за пределы 10-летнего периода, поскольку в игры, загруженные в последний год лечения, можно будет продолжать играть в течение всего срока службы этой консоли (и далее, с обратной совместимость).»

Заманчиво, конечно, считать это молчаливым признанием того, что Microsoft действительно планирует навсегда лишить Call of Duty своей эксклюзивности Xbox по прошествии 10 лет, но быстро продолжает это, еще раз настаивая на том, что такой шаг не будет не имеет смысла.

«CoD — это развлекательная франшиза, которой почти 20 лет», — написала она. «[Redacted]Microsoft необходимо будет обеспечить самое широкое распространение франшизы, и она будет очень заинтересована в том, чтобы сохранить ее на платформе PlayStation. [Redacted]. Microsoft считает, что, сохранив CoD на PlayStation и расширив свою базу игроков на Nintendo, GeForce Now и других платформах облачных игр в течение десятилетия, у нее не будет стимула или даже возможности использовать только CoD.

CMA собирается объявить о своем решении по предложенному Microsoft приобретению Activision Blizzard 26 апреля, в то время как Европейский союз, который в настоящее время ищет отзывы от конкурентов и клиентов, теперь окончательно примет свое решение 22 мая. Microsoft недавно получила возможность изучить множество внутренних документов Sony, чтобы помочь в ее текущем деле с FTC.