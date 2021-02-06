Microsoft стирает старый браузер Edge с помощью обновления безопасности Windows 10

Иллюстрация Стивена Шенкленда / CNET



13 апреля Microsoft удалит устаревший браузер Edge с компьютеров с Windows 10, что станет значительным шагом в многолетних усилиях по переводу своей огромной клиентской базы на современный браузер.

Два десятилетия назад софтверный гигант Internet Explorer сокрушил таких конкурентов, как Netscape Navigator, и доминировал на рынке, но Microsoft позволила программному обеспечению ослабнуть. Новые конкуренты, такие как Firefox и Chrome, взяли на себя инициативу, и Safari от Apple начал революцию в мобильных браузерах. Microsoft не успевала за этим, даже после попытки перенести IE на обновленный Edge, поэтому я переместил Edge на Chromium Foundation с открытым исходным кодом в Google Chrome. Он переименовал предыдущий Edge в Edge Legacy.

IE долгие годы был похмелью, но теперь Edge Legacy также работает над своей кучей нежелательной почты. В пятницу Microsoft объявила, что обновление безопасности Windows установит новый Edge, если он еще не установлен, и Удалить Edge Legacy. Новый Edge – браузер по умолчанию в последней версии Windows 10.

За прошедшие годы Microsoft значительно изменила свою позицию в отношении браузеров. Если раньше он считал их угрозой для Windows, конкурирующей софтверной компании, работающей на любом устройстве, то теперь они переходят на браузеры. На компьютерах они являются наиболее часто используемыми программами, а приложения на основе браузера помогают Microsoft расширять свои услуги за пределы Windows.

Microsoft выпустила первую бета-версию New Edge для общего тестирования в апреле 2019 г. Они были освобождены Первый стабильный выпуск в январе 2020 г.. Программа похожа на доминирующий браузер Google Chrome и полагается на его основное программное обеспечение, но включает в себя такие отличия, как расположение вертикальных вкладок и групп для хранения информации, которую вы собираете, пока находитесь в Интернете.

Особенности Edge, такие как Улучшенный поиск, призванный помочь широкому кругу бизнес-пользователей Microsoft.