Microsoft столкнулась с предупреждением антимонопольного законодательства ЕС из-за сделки с Activision — источники

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. (MSFT.О) Скорее всего, антимонопольное законодательство ЕС предупредит вас о предложении компании Activision Blizzard по игре Call of Duty на сумму 69 миллиардов долларов. (АТВИ.О)По словам людей, знакомых с этим вопросом, это может создать еще одну проблему для закрытия сделки.
Люди сообщили, что Европейская комиссия готовит обвинительный лист, известный как Заявление о возражениях, в котором излагаются ее опасения по поводу сделки, которая будет отправлена Microsoft в ближайшие недели.
Антимонопольная служба Европейского Союза, которая установила крайний срок для принятия решения по сделке 11 апреля, отказалась от комментариев.
Microsoft заявила: «Мы продолжаем работать с Европейской комиссией для решения любых проблем рынка. Наша цель — предоставить больше игр большему количеству людей, и эта сделка будет способствовать достижению этой цели».
Американский софтверный гигант и производитель Xbox объявил о приобретении в январе прошлого года, чтобы помочь ему лучше конкурировать с ведущей Tencent. (0700.Гонконг) и сони (6758.Т).
Тем не менее, регулирующие органы США и Великобритании выразили обеспокоенность, поскольку Федеральная торговая комиссия США обратилась в суд, чтобы заблокировать сделку.
Другие источники, знакомые с этим вопросом, сообщили агентству Reuters в ноябре, что Microsoft, как ожидается, обратится к регулирующим органам ЕС, чтобы обойти обвинение и сократить сроки действия регулирующих органов.
Тем не менее, ожидается, что правоохранительные органы ЕС не будут открыты для средств правовой защиты без предварительного направления обвинительного заключения, хотя в настоящее время ведутся неофициальные обсуждения уступок, говорят источники.
В прошлом месяце Microsoft заключила 10-летний контракт с Nintendo. (7974.Т) сделать Call of Duty доступной на оборудовании Nintendo, заявив, что она открыта для аналогичного соглашения с Sony, что имеет решающее значение для приобретения.
Сделке дали зеленый свет без условий в Бразилии, Саудовской Аравии и Сербии.
Репортаж Фу Юньци Под редакцией Марка Поттера
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