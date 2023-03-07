Microsoft улучшает Outlook для Mac M1 и M2 и дразнит функцию «заглянуть» в строку меню.

Если вам нужен мощный клиент для управления вашей электронной почтой, контактами и календарем на вашем Mac, вы могли бы сделать намного хуже, чем Outlook. Раньше его самым большим недостатком были требования к лицензированию — у вас должна была быть какая-то лицензия на Office или подписка на Microsoft 365. В понедельник Microsoft отменила это требование, сделав Outlook бесплатным для всех пользователей Mac. Просто возьмите его из App Store и вперед.

Outlook поддерживает множество источников электронной почты, кроме Microsoft (что часто обходится недешево). Наряду с Microsoft 365 и Outlook.com, а также Hotmail и MSN, Outlook для Mac также работает с учетными записями Gmail, Yahoo Mail, iCloud, IMAP и POP.

Outlook для Mac — это не просто порт версии для Windows, хотя многие элементы интерфейса являются общими для разных платформ, включая папку «Входящие» и жесты смахивания. Microsoft улучшила Outlook специально для macOS, добавив встроенную поддержку Apple Silicon и специфических для Mac функций, таких как Handoff to iPhone, виджеты календаря и напоминания в Центре уведомлений. Microsoft также говорит, что «создает просмотр предстоящих событий календаря в строке меню», который скоро будет доступен в приложении.

Новое бесплатное программное обеспечение Outlook доступно для загрузки в Mac App Store.