Microsoft ускоряет загрузку Xbox Series X/S

Microsoft ускоряет время загрузки своих консолей Xbox Series X/S. В последних тестовых сборках Xbox Insider для Xbox Dashboard время холодного запуска было сокращено примерно на 5 секунд. Microsoft удалось ускорить последовательность загрузки, создав более короткую загрузочную анимацию.

Тестеры Xbox недавно заметили более быстрое время загрузки, и Microsoft подтвердила изменения в пятницу. Джош Манси, директор по интегрированному маркетингу Xbox, Компания говорит Создайте «более короткую анимацию загрузки (~ 4 секунды), чем исходная анимация запуска (~ 9 секунд), что помогает сократить общее время запуска».

Владельцы Xbox Series X/S выиграют от более быстрого времени загрузки, только если их консоли настроены на энергосбережение, а не на режим ожидания. Режим энергосбережения означает, что консоль полностью отключается, а не переходит в состояние ожидания. Это означает, что вы не можете включить консоль и сразу начать играть, но энергосбережение более удобно для ваших счетов за электричество и планеты.

Изменения Microsoft ускорят загрузку в режиме энергосбережения, сократив процесс загрузки Xbox Series X/S с 20 до 15 секунд (включая время между нажатием кнопки питания и просмотром анимации). Это делает режим энергосбережения более привлекательным, особенно после того, как Microsoft сделала свою работу. опция по умолчанию для нового Xbox в начале этого года, а также добавлена ​​поддержка загрузки обновлений в фоновом режиме.