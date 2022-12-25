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Microsoft хочет добавить вкладки в приложение «Блокнот» в Windows 11

25 декабря, 2022
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Скриншот внутреннего устройства Windows Notepad появился в Интернете
  • На скриншоте показана версия приложения с вкладками.
  • Блокнот станет последним приложением после File Explorer, которое получит вкладки в Windows 11.

Ранее в этом году Microsoft Наконец-то добавлены вкладки в Проводник в Windows 11. После получения отзывов от инсайдеров, которые просили об этом в течение многих лет. Эта функция позволяет пользователям открывать несколько папок и каталогов в одном окне, точно так же, как веб-браузер позволяет пользователям открывать несколько веб-страниц в одном окне.

Теперь, когда в File Explorer есть вкладки, Microsoft, похоже, хочет добавить эту функцию в другое встроенное приложение Windows 11. Скриншот внутренней версии Блокнота был опубликован в сети, демонстрируя новый интерфейс вкладок в приложении.

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