Microsoft хочет добавить вкладки в приложение «Блокнот» в Windows 11

Что тебе нужно знать

Скриншот внутреннего устройства Windows Notepad появился в Интернете

На скриншоте показана версия приложения с вкладками.

Блокнот станет последним приложением после File Explorer, которое получит вкладки в Windows 11.

Ранее в этом году Microsoft Наконец-то добавлены вкладки в Проводник в Windows 11. После получения отзывов от инсайдеров, которые просили об этом в течение многих лет. Эта функция позволяет пользователям открывать несколько папок и каталогов в одном окне, точно так же, как веб-браузер позволяет пользователям открывать несколько веб-страниц в одном окне.

Теперь, когда в File Explorer есть вкладки, Microsoft, похоже, хочет добавить эту функцию в другое встроенное приложение Windows 11. Скриншот внутренней версии Блокнота был опубликован в сети, демонстрируя новый интерфейс вкладок в приложении.

Скриншот был замечен в уже удаленном твите сотрудника Microsoft, в котором упоминалась новая функция вкладок. На снимке экрана показана версия Блокнота с незаметным предупреждением вверху, которое гласит: «Не обсуждать функции и не делать снимки экрана».

Точно так же, как вкладки в проводнике (и в большинстве других приложений, в которых есть вкладки), одни и те же вкладки появляются в верхней части приложения и позволяют пользователю открывать несколько файлов .txt в одном окне. Предполагая, что в какой-то момент эта функция будет выпущена, эта новая версия Блокнота, вероятно, будет анонсирована в ближайшие несколько недель для инсайдеров Windows в предварительной версии.

Надеюсь, это означает, что это новое приложение «Блокнот» будет официально выпущено в ближайшие месяцы, возможно, вместе с новым приложением. Мгновенное обновление Windows 11. Вставка вкладок в Блокнот будет отличным дополнением для профессиональных пользователей Блокнота. Теперь остается вопрос, в какое приложение Microsoft добавит вкладки следующим?