Microsoft Exec Talks ограничивает совместимость с возвращением Xbox

Несмотря на то, что PlayStation имеет значительные эксклюзивные преимущества, основными преимуществами Microsoft для консоли Microsoft Xbox являются Xbox Game Pass, обратная совместимость и широко известный онлайн-сервис компании для многопользовательских игр.

Возможно, обратная совместимость является наиболее важной – Game Pass полагается на нее, и это большая причина, по которой люди придерживаются одной и той же консоли – чтобы их старые игровые библиотеки по-прежнему работали.

Однако даже с программным обеспечением с сильной обратной совместимостью некоторые игры предыдущего поколения все еще работают. Согласно собственному веб-сайту Microsoft, только 38 из 997 игр для оригинальной консоли Xbox и 477 из 2154 игр для Xbox 360 работают на недавно выпущенных Xbox One или Xbox Series X.

Более того, лишь некоторые из них, а именно около тридцати или около того, и многие из них с самого начала были “ оптимизированы ” для использования преимуществ существующего оборудования. Список не сильно вырос за несколько месяцев с момента выхода новой консоли, и директор по управлению проектами Xbox Series X Джейсон Рональд недавно рассказал, почему.

Говорить с Мастера игр Что касается проблемы добавления обратной совместимости для старых игр, Рональд говорит, что хотел бы добавить больше игр в программу, но теперь они сталкиваются с проблемами, которые замедлят, а не ускорят новые листинги:

«Мы хотим включить в программу больше игр, но это становится все труднее. Во-первых, технически можем ли мы заставить некоторые из этих игр работать?» Но довольно часто, в некоторых случаях, эти разработчики или издатели больше не существуют. Лицензионные соглашения, или, может быть, у разработчика есть планы по франшизе, так что это определенно проблема. Я точно скажу, что становится сложнее, [but] Хотим добавить в программу больше игр. Я не могу участвовать в каких-либо конкретных играх или [confirm whether] В будущем мы сможем добавить больше игр, но мы определенно над этим работаем, мы пытаемся делать все, что в наших силах, но я определенно скажу, что мы слышим комментарии ».

Создание игр, созданных до 2012 года или около того, в наши дни может быть затруднено даже на мощных компьютерах, не говоря уже о консолях, из-за проблем с совместимостью программного обеспечения. Эмуляторы иногда могут решить эту проблему, но часто они имеют свои собственные проблемы в процессе и печально известны памятью и процессором.

Одно из решений, которое использует Microsoft, – это создание своих систем, которые смогут работать с различными играми, независимо от разработчика, например, недавно выпущенные Auto HDR и FPS Boost. Однако последнее требует от разработчиков совместной работы с Microsoft над выпуском новых обновлений. Таким образом, на данный момент он работает только над пятью играми («Far Cry 4» и «Watch Dogs 2» – самые крупные), но, как ожидается, в ближайшие месяцы он расширится до множества игр.

Команда Digital Foundry проверила пять игр, которые заработали прирост FPS, и выглядят очень впечатляюще. Ознакомьтесь с их анализом ниже: