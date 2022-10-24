Microsoft «Project Volterra» превратился в мини-ПК Arm с 32 ГБ оперативной памяти.

Ранее в этом году Microsoft объявить Будет выпущено новое оборудование, чтобы побудить больше разработчиков начать использовать и поддерживать Arm-версию Windows. Все, что мы знаем об этом в то время, получившем название «Project Volterra», это то, что он будет использовать неназванный процессор Qualcomm Snapdragon и хранилище на основе NVMe, что он будет поддерживать как минимум два монитора и будет иметь достаточное количество портов.

Сегодня Майкрософт Статус Вольтерры в мирев комплекте с быстрым новым именем: Комплект разработчика Windows 2023. Dev Kit 2023 будет использовать Snapdragon 8cx Gen 3 — практически тот же чип, что и SQ3 от Microsoft в новой версии 5G. Поверхность Про 9— Дополнительные 512 ГБ дискового пространства и колоссальные 32 ГБ ОЗУ по удивительно низкой цене в 599 долларов.

Мы точно не знаем, насколько быстр процессор 8cx Gen 3 (Qualcomm говорит, что «производительность ЦП «до 85 процентов» быстрее», чем у 8cx Gen 2, что ставит его где-то ниже, но в нескольких минутах ходьбы от современного Core i5. Процессор ноутбука.) Но 512 ГБ памяти и 32 ГБ памяти должны сделать Dev Kit 2023 полезным в качестве среды разработки и тестирования.

Объявления

Microsoft заявляет, что приставка может одновременно подключаться к трем дисплеям с использованием двух портов USB-C и мини-DisplayPort, и что до двух из этих дисплеев могут быть дисплеями 4K, работающими на частоте 60 Гц. Три порта USB-A, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 дополняют возможности подключения.

Dev Kit 2023 продолжает усилия Microsoft, направленные на то, чтобы вся цепочка инструментов разработки Windows изначально работала на оборудовании Arm без потери производительности, вызванной преобразованием кода x86 в Arm, которое Windows использует для обеспечения совместимости с более широким набором приложений Windows. Visual Studio, как старая, так и новая версии .NET Framework, Visual C++ Runtime и другое программное обеспечение для разработки Windows уже доступны в виде оригинальных версий Arm или предварительных версий Arm, которые, как правило, будут выпущены к концу года.

Новейший ПК Arm, официально сертифицированный для разработчиков Windows, Прошлогодний ECS LIVA QC170 за 219 долларов (Еще одно имя, от которого свертывается язык). Он был намного дешевле, чем Dev Kit 2023, но и менее мощный, с вдвое большей мощностью. Львиный зев 7с Процессор, всего 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ медленного хранилища eMMC. Я использовал QC170, и он работает, но это не весело. При повседневном использовании Dev Kit 2023 должен ощущаться как современный ПК среднего класса.