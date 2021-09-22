Microsoft Surface Event 2021: когда начинать и как смотреть

Microsoft проводит онлайн-мероприятие для устройств в среду, 22 сентября, в 11:00 по восточному времени / в 8:00 по тихоокеанскому времени, где оно состоится. Ожидается объявить Обновленные планшеты и ноутбуки (и Наверное новый телефон). край Она расскажет о любых объявлениях о мероприятии и будет вести блог мирового уровня в прямом эфире. Вот как вы можете посмотреть его вместе с нами.

Все просто: у Microsoft будет прямая трансляция На странице мероприятий на своем сайтеВы также сможете посмотреть его на Учетная запись Microsoft Surface в Twitter. Вы можете следить грани в Твиттере Следите за новостями мероприятия, как оно происходит.

Грядущее событие – это следующая версия Windows 11, которая будет Выход 5 октября. Хотя почти очевидно, что все, что Microsoft анонсирует на своем мероприятии в среду, будет работать с новой операционной системой, будет интересно, если слухи о выпуске Microsoft новой версии планшета Surface Pro X на базе рук будут правдой. У нас нет очень четкого представления о том, как Windows 11 сочетается с давними амбициями Microsoft в области вычислений Arm – и новый ПК, возможно, с новым чипом, разработанным Microsoft, мог бы стать прекрасным временем, чтобы поговорить о будущем компании. Windows за пределами Intel, AMD и x86 в целом.

Также возможно, что на мероприятии будут показаны некоторые традиционные ПК x86, и, по слухам, мы увидим файл Планшет Surface Pro 8, новый Ноутбук Surface Bookи обновлено Surface Go. Тоже есть реальная возможность Мы увидим продолжение Microsoft Складной телефон Surface Duo.

Но, если вы слушаете, Microsoft, мне бы очень хотелось увидеть версию прекрасного Эргономичная клавиатура Surface, на этот раз без цифровой клавиатуры, препятствующей движению мыши. Другая клавиатура, Sculpt Ergonomic, не очень хорошо спроектирована, и я предпочитаю Bluetooth, а не USB-ключ.

Следите за обновлениями, чтобы следить за новостями в среду утром. край, пошел в Веб-сайт Microsoft для просмотра трансляций.