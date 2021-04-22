Microsoft Teams для macOS теперь поддерживает общий доступ к системному аудио; Оригинальные уведомления скоро появятся

расстояние Недавнее обновление, улучшившее производительность Приложение Microsoft Teams для macOS снова обновлено – на этот раз с поддержкой обмена системным звуком с другими. В то же время Microsoft подтвердила, что в будущем обновлении будут включены встроенные уведомления в версии приложения для macOS.

Как отмечалось ранее Более новые WindowsПоследняя версия Microsoft Teams для Mac теперь позволяет пользователю обмениваться системным звуком при совместном использовании экрана компьютера. Пользователи Mac давно ждали эту функцию, потому что в версии Microsoft Teams для Windows всегда была такая возможность. Конечно, пользователь может выбрать, использовать или нет экран со звуком.

Microsoft Teams для macOS получает новую функцию, которая наконец-то позволит другим слышать звук воспроизведения звука на вашем MacBook при совместном использовании экрана. Команды для Windows всегда поддерживали эту функцию, и она будет необязательной. После включения вы можете воспроизводить аудио- или видеоклип на своем устройстве и позволить другим слышать системный звук, что будет действительно полезно для преподавателей и предприятий.

Microsoft также подтвердила, что поддержка встроенных системных уведомлений в Teams будет включена в macOS с предстоящим обновлением. Компания начала развертывать собственные уведомления для пользователей Windows 10 в начале этого месяца, и ожидается, что эта функция очень скоро появится на Mac.

Microsoft Teams на macOS в настоящее время использует собственную систему уведомлений, которая не полностью интегрирована с операционной системой Apple. Благодаря встроенным уведомлениям предупреждения Teams будут отображаться в центре уведомлений вместе с другими входящими сообщениями.

Официальной подтвержденной даты выпуска этого обновления до сих пор нет, хотя Microsoft по-прежнему заявляет, что оно будет доступно в апреле. Также неясно, когда приложение получит оригинальную поддержку чипа M1, поскольку оно все еще работает на новых Mac с Rosetta 2.

Вы можете скачать последнюю версию Microsoft Teams по адресу Официальный сайт Microsoft.

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