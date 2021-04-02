Microsoft Teams и Xbox Live не работают более 2 часов, но в основном восстановились

Некоторые службы Microsoft, включая Microsoft Teams и Xbox Live, не работали более двух часов в четверг вечером. Компания заявляет, что в основном восстановилась.

Microsoft Страница состояния Office 365 Он говорит, что существует «проблема с DNS, затрагивающая многие службы Microsoft 365 и Azure», и отмечает, что проблема устранена. Не все службы вернулись полностью, но на странице содержится список служб и их текущий статус, и большинство из них полностью восстановлены. Статусная учетная запись Microsoft 365 Сначала признай это Проблема произошла в 17:45 по восточному времени..

Мы подтвердили, что основной сбой DNS был устранен. В настоящее время мы проверяем восстановление окончательных служб Microsoft 365. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://t.co/AEUj8uAGXl Или MO248163 в вашем админ-центре. – Статус Microsoft 365 (@ MSFT365Status) 1 апреля 2021 г.

В Страница статуса Xbox Однажды он сказал, что у многих служб произошел «серьезный сбой», включая учетные записи, многопользовательские игры и облачные игры, но все они восстановились. Во время отключения Вставить твит Аккаунт также ретвитнул последние сообщения от Outriders Аккаунт Twitter о проблемах с сервером.

Проблемы с запуском Cloud Gaming теперь тоже должны быть решены! Спасибо за все отчеты, мы будем здесь и послушаем. Поддержка Xbox (XboxSupport) 1 апреля 2021 г.

Microsoft не сразу ответила на запрос о комментарии.

Это не единственный недавний сбой службы Microsoft. Microsoft Teams, Azure и другие службы Microsoft 365 не работали около четырех часов. 15 марта.

Обновление 1 апреля, 21:28 по восточноевропейскому времени: Обновлено, чтобы сказать, что все службы Xbox были восстановлены.