Military Times предлагает лучший сервис 2023 года для участников года

Это истории, которые не оставят вас равнодушными.

Морской пехотинец столкнулся с обстрелом талибов в аэропорту Кабула, чтобы безопасно координировать воздушное движение во время крупнейшей в военной истории эвакуации мирного населения.

Военнослужащий, который поддерживал и обучал Вооруженные силы Украины и помогал сдерживать российскую агрессию.

Медицинский техник поисково-спасательных служб ВМС рисковал своей жизнью, пытаясь спасти двух туристов, попавших в беду на ледяных склонах горы в Вашингтоне.

Рейнджер космических сил, который превратил два убежища для самолетов в Восточной Европе в первый боевой опорный пункт космического командования США для ведения электромагнитной войны в космосе.

Медсестра ВВС, которая переправляла пациентов прямо рядом с талибами во время эвакуации в аэропорту Кабула и оказывала поддержку на уровне отделения интенсивной терапии во время медицинских рейсов из страны.

Береговая охрана и наставник, который реквизировал спасательный катер и спас жизни десятков мигрантов, перевернувшихся в море.

Ветеран армии, который совмещает работу с компанией, поддерживающей ветеринаров, некоммерческой организацией здравоохранения и полупрофессиональной баскетбольной командой.

У всех у них есть отличные истории, чтобы рассказать.

Эти семеро являются военнослужащими 2023 года.

Ежегодная программа награждения, учрежденная в 2001 году, отмечает и приветствует образцовую службу военнослужащих, как действующих, так и резервных, а с 2018 года — ветеранов. И в этом году мы с гордостью чествуем нашего первого рейнджера в космических войсках.

Эти награды также предназначены для признания и признания достижений, больших и малых, всех, кто носит форму Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Награжденные и их семьи летят в Вашингтон, округ Колумбия, для веселого визита в столицу страны и специальной церемонии награждения, на которой присутствуют представители Конгресса, военные и общественные лидеры.

Их опыт и достижения воплощают в себе дух профессионального мастерства, личных жертв и стойкости, которые выделяют лучших в армии. Они пошли выше и дальше.

Мы рады представить его вам.