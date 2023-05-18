Missouri S&T — Новости и события — Командующий НАСА в отставке Рон Эппс получил почетную степень от S&T

Рон Эппс из Хьюстона, бывший руководитель отдела проектирования полетов и аэродинамики НАСА и выпускник Университета науки и технологий штата Миссури, получил звание почетного доктора физики во время весенней церемонии открытия S&T в Миссури в субботу, 13 мая.

От северо-восточного угла поля в Маунт-Вернон, штат Миссури, до Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, Эппс занимал первые места в истории освоения космоса.

Эппс, бывший начальник отдела проектирования полетов и аэродинамики НАСА, который поддерживает американские программы космонавтики и космических шаттлов, получил степень бакалавра физики в Университете штата Миссури в 1967 году. Он начал свою 38-летнюю карьеру в НАСА в Космическом центре имени Джонсона в качестве аэрокосмического техника. в отделе посадки и восстановления, работает техническим советником ВМС США. Назначенный на спасательные корабли для Аполлона 8, 9 и 14, он был развернут по всему миру для восстановления космических кораблей, возвращающихся с Луны, и для прикрытия незапланированных посадок после системных сбоев.

после Аполлон 14Эппс проработал 12 лет офицером по динамике полета в Центре управления полетами. Он управлял консолью в первом ряду, в районе, известном как «траншея», во время двух последних полетов «Аполлона», запуска скайлэб, стыковка космического корабля «Аполлон» с российской капсулой «Союз» и первый из девяти полетов космического корабля «Шаттл». Затем он провел три года, обучая астронавтов посадке и входу в шаттл.

В 1986 году Эппс стал главным инженером проекта поддержки операций управления полетами и симуляторов космических челноков. после Челленджер В результате несчастного случая он был награжден медалью НАСА за выдающиеся заслуги за техническое управление при подготовке этих объектов к возвращению шаттла в космический полет. Эппс вышел на пенсию в 2005 году, и НАСА наградило его медалью за выдающиеся заслуги за выдающийся технический вклад и исключительное руководство национальной космической программой.