Mitsui OSK подписала договор аренды с новым российским оператором СПГ-проекта «Сахалин-2»

ТОКИО (Рейтер) — Японская компания Mitsui OSK Lines (9104T) сообщила в среду о подписании долгосрочного договора аренды с новым российским оператором СПГ-проекта «Сахалин-2». Танкер-газовоз «Гранд Мерея» продолжит отгрузку.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового юридического лица для работы с покупателями и акционерами.

Решение MOL было принято после того, как японские коммунальные предприятия, такие как JERA и Tokyo Gas (9531.T), подписали соглашения с новым российским оператором о долгосрочных поставках СПГ, а также с японскими торговыми фирмами Mitsui & Co (8031.T) и Mitsubishi Corp ( 8058). .T) России для приобретения доли в новом операторе. Читать далее

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Министерство труда подписало контракт с новым оператором «Сахалин Энерджи» во вторник через дочернюю компанию, 60% которой принадлежит Министерству труда, говорится в сообщении.

Министерство труда заявило, что судно перевозило СПГ с проекта по долгосрочному договору аренды с Sakhalin Energy Investment Ltd., бывшим оператором, и продолжит те же услуги с новым оператором.

Министерство труда заявило, что оно соблюдает санкции, введенные международным сообществом — возможная ссылка на действия Запада против России в связи с ее вторжением в Украину — и что оно продолжает консультироваться с различными сторонами, включая правительство Японии и партнеров по проекту.

«Сахалин-2» — один из крупнейших СПГ-проектов в мире, обеспечивающий около 4% мирового рынка.

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(Отчетность Юки Обаяси) Монтаж Марк Поттер

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