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MLB не мог бы написать “Поле мечты” лучше

15 августа, 2021
Boleslava Sokolova

Пятница !!! Вы можете сказать мне, что я взволнован? Мы сделали это. Наконец, мы все смотрим в глаза выходным. И не только в выходные.

Это первые полноценные футбольные выходные перед началом сезона. Я знаю только настоящих фанатов НФЛ действительно Мне интересно, но я очень рад видеть, какие события происходят из этих игр и какие новички прогрессируют.

Но до того, как наступят выходные, нам нужно обсудить несколько вещей, о которых говорилось в «Что невероятного в четверг вечером в Высшей лиге бейсбола».

Пойдем к этому.

📰 Что вы хотите знать

1. Тим Андерсон дает Уайт Соксу мечту, которая заканчивается в Айове ⚾

Нью-Йорк Янкиз и Чикаго Уайт Сокс Вчера она была частью истории MLB, так как он участвовал в игре, установленной в Дайерсвилл, Айова Кто похвалил фильм «Поле мечты».

И какая это была игра. Уайт Сокс победили Янки 9-8 В игре испытал восемь гомер Через забор в кукурузу Айовы. Это было постоянное занятие до позднего времени, когда все стало по-настоящему интересно. С Два девятого иннингаЯнки уступали 7-4. Потом они получили Пара хоумранов, любезно предоставленных Аароном Джаджем и Джанкарло Стентоном, брать 8-7 ведут в конец девятого.

Этого было недостаточно Звезда Уайт Сокс Тим Андерсон Завершить конец Голливуда, ударить Беги прямо, закругляй Зака ​​Бриттона, чтобы закрыть Чикаго.

сюда Некоторые моменты, извлеченные из увлекательной игры, любезно предоставлены нашим писателем MLB Р. Дж. Андерсоном.:

  • Abreu поднимается на третье место в списке HR-франшиз: Первый главный игрок «Уайт Сокс» сокрушил соло-хоумран, чтобы начать игру, и Гомер сделал больше, чем просто вывел «Чикаго» вперед. имел 221 на своем поле, что привело его к третьему месту в истории франшизы вместе с Гарольдом Бейнсом.
  • Хименес продолжает горячую линию: Защитник Уайт Сокс Элой Хименес Он отсутствовал большую часть сезона из-за разрыва грудной мышцы, но вернулся 26 июля. Он оказал огромное влияние с момента своего возвращения на поле. Направляясь к игре в четверг, он бил 0,289 / 0,319 / 0,711 с пятью хоум-ранами. Прошлой ночью у него было три ИКР в победе над Нью-Йорком.
  • Эстетика была среди основных моментов: Никто не может отрицать, что фон был отличным. Он отличался от любого другого бейсбольного матча, и у тех, кто смотрел фильм, он вызвал воспоминания о просмотре фильма.

Для полного ознакомления с игрой, кликните сюда.

2. НФЛ вернулась (вроде)! 🏈

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После долгого ожидания! Вчера вечером по телевизору показывали футбол. Да, это была предсезонная работа … но это был футбол!

в Победили The New England Patriots и Pittsburgh Steelers., с Баттс обыграл ФК Вашингтон 22-13 и Стилерс побеждают орлов 24-16.

Давайте начнем с Новая Англия и Вашингтон:

  • Мы впервые посмотрели на Выбор Бейтса в первом раунде, Мак Джонс. Патриотам не нужно было брать QB на раннем этапе драфта, в то время как вокруг бывшего игрока из Алабамы много шумихи. В центре внимания Джонс казался расслабленным и уверенным, Выполните 13 из 19 попыток паса на 87 ярдов.
  • Это был последний рубеж Новой Англии. Бегущий назад Рамондри Стивенсонкоторый закончился 127 ярдов и две приземления на землю
  • По ту сторону мяча было Пейтон Барбер Что оказало влияние, и Вашингтон быстро забил гол.

Переходим к другой игре:

  • Дуэйн Хаскинс Большую часть бросков сыграли Стилерс, С 161 ярд и одна площадка ночью
  • Джейлин Сэмюэлс и Энтони Макфарланд Пришлось приземлить их обоих
  • Иглз в основном полагался на свою пасовую игру. И Широкий ресивер Кеза Уоткинса выделялся, заканчивая 79 ярдов и посадка

3. Кавай Леонард соглашается на четырехлетний контракт с Клипперс.

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Кавай Леонард застрял в Лос-Анджелесе. 30-летний мужчина согласился на Четырехлетний контракт с Clippers на сумму 176,3 миллиона долларов.По словам Шамса Чарании из The Athletic. Контракт включает возможность игрока на последний сезон.

Перед свободным агентством команда All-Star собиралась «прислушаться к другим командам», прежде чем принять решение о своем следующем шаге, хотя особого беспокойства по поводу его ухода не было.

Леонард Ожидается, что он упустит приличную сумму в сезоне 2021–2022 годов. После операции по восстановлению частично разорванной передней крестообразной связки в июле команда получила травму во время раунда плей-офф. Он не играл в последних двух играх против «Джаз» и пропустил всю серию против «Санз». Графика его возвращения пока нет.

В прошлом году в плей-офф Леонард набирал в среднем 30,4 очка, 7,7 подбора и 4,4 передачи.

4. Россия утверждает, что Олимпиада в Токио была фальшивкой 🏅

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Вы правильно прочитали: Российские комментаторы и официальные лица быть Соединенные Штаты и другие страны обвиняются в фальсификации летних игр.

Вот обвинительные цитаты нескольких деятелей российской политики и СМИ (обратите внимание … нет никаких доказательств ни для одного из обвинений):

  • Депутат РФ Алексей Журавлев сказал: Он сказал, что конкуренция в играх была «Группа антироссийских монстров во главе с США».
  • Ольга Скапева, телеведущая российского государственного телеканала: «Эти олимпийские игры воняют. Мировой спорт навсегда перестал быть почетным соревнованием и превратился в дешевый политический фарс. По настоянию американцев Международный олимпийский комитет вырвал у России две золотые медали».
  • Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой: «Американцы уроды. Уроды морали. Зачем вообще обсуждать это шоу уродов и извращенцев?»

в Олимпийский комитет России занял пятое место по количеству медалей В играх, которые есть Самый низкий результат с Олимпийских игр 1912 года, если включить Олимпийский комитет России в олимпийскую историю России.

📝 Все шансы

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📺 Что посмотреть в эти выходные

Пятница

Янки против Уайт Сокс, 19:15 | CHW-160 | Телевидение: MLB.TV

🏈 Ковбои против кардиналов, 10 м | ARI -1,5 | ТВ: NFLN

Суббота

🏈 Святые против ворон, 7 м | БАЛ -2

🏈 Голов против 49ers, 20:30 | SF -1,5

Воскресенье

🏈 Зарядные устройства против Рамеса, 10 м | LAR +3,5 | ТВ: NFLN

Лучшее, что я видел в Интернете 🏅

Часть меня хочет сказать, что лучшее, что я видел по телевизору, – это футбол. Просто футбол, потому что возвращение в сезон делает меня таким счастливым, и да, я обнаружил, что получаю много денег во время своей предсезонной игры.

Но вчера вечером было что-то соревнование с футболом. Сцены из игры «Поле мечты» были достаточны, чтобы вызвать озноб у любого фаната бейсбола. Уникальный фон, ностальгия, красивое небо … Это был отличный момент MLB, и на него было интересно смотреть.

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