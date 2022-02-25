MLB The Show 22 на Nintendo Switch будет игрой со скоростью 30 кадров в секунду, но без управления движением.

Пожалуй, самая большая новость Выход из объявления о запуске MLB The Show 22 в прошлом месяце Шохей Ахтани не был изображен на обложке. Вместо этого упор был сделан на выпуск MLB в Нинтендо Переключатель Впервые в истории. Теперь, когда техническое тестирование завершено, San Diego Studios объявила более подробную информацию о том, как будет выглядеть версия MLB The Show для Nintendo Switch от 22 апреля, и что пользователи могут ожидать с точки зрения функций.

На премьере функции 24 февраля SDS уделила большое внимание версии MLB The Show 22 для Nintendo Switch, а также режимам и функциям, которые будут доступны в начале апреля. Основные моменты касались в основном технической тестовой сборки и места запуска игры. По словам руководителя SDS Communications Рамона Рассела, техническая тестовая сборка Switch запоздала на две недели, поскольку команда разработчиков в настоящее время работает с The Show.

Рассел и член живой команды Стивен Хаас отметили на премьере этой функции, что команда разработчиков MLB The Show 22 нацелена на 30 кадров в секунду для игры на Switch. Однако мобильная версия понизит точность графиков.

Еще одна интересная заметка от Feature Premiere о вещах Nintendo Switch Joy-Cons. San Diego Studios подтвердила, что MLB The Show 22 не будет поддерживать управление движением для Joy-Cons. Это исключает возможность использования Joy-Cons в качестве биты или имитации бейсбольного броска.

Что касается игровых режимов, MLB The Show 22 на Switch будет включать в себя все основные режимы и будет иметь кросс-платформенную и кросс-прогрессирующую игру. Однако Stadium Creator не будет доступен в версии для Switch, а также на Xbox One и PlayStation 4.