Monolith Soft делится посланием Xenoblade Chronicles 3, еще одним тизером на будущее

В электронном письме, отправленном клиентам в Японии, Nintendo поделилась сообщением от Тецуи Такахаши из Monolith Soft, старшего менеджера Monolith Soft. Хроники Ксеноблейда 3.

Мы перевели полную заметку ниже, которая включает еще одну озабоченность по поводу планов на будущее. В сериале в целом есть лишь небольшая сюжетная линия, так что имейте это в виду, прежде чем продолжить.

Приветствую всех, кто приобрел Xenoblade Chronicles 3. Это Такахаши из Monolith Soft.

Благодаря вашей поддержке мы выпустили третью игру Xenoblade через двенадцать лет после того, как в 2010 году была выпущена оригинальная Xenoblade для Wii. Xenoblade 3 до сих пор называли кульминацией всей серии, и это действительно вишенка на торте. . В Monolith мы вложили в него все, что выросли за последние двенадцать лет.

Это также точка остановки для меня. Это название изображает завершение истории Xenoblade, начавшейся с эксперимента Клауса.

Хотя это вывод, это не означает, что это конец серии Xenoblade. Это просто точка остановки в моем сознании. Я думаю, что любой, кто играл в эту игру и дополнительные истории в Expansion Pass, может представить, что ждет Xenoblade впереди.

У меня есть одна рекомендация, как играть в Xenoblade Chronicles 3. Некоторые вещи помечены? на карте игры. Даже если вы находитесь в середине основного сюжетного хода после находки? Знаки, попробуй обойти. Там ждет много встреч.

Спасибо за вашу постоянную поддержку Xenoblade Chronicles 3!