Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin Switch Размер файла, по-видимому, раскрыт

Восстание охотников на монстров В центре внимания явно находится эта неделя, но у нас также есть небольшая новость о другом названии Monster Hunter: Monster Hunter 2: Wings of Ruin Stories.

Как сообщает My Nintendo News, похоже, что официальная страница игры Nintendo Australia для этого предстоящего выпуска раскрыла размер файла, а размер файла игры оценивается в 14,6 ГБ. Если предположить, что это правильно, это больше места, чем мы ожидали.

Согласно веб-сайту Nintendo, размер Monster Hunter Rise составляет всего 6,6 ГБ. И оригинальный Истории охотников на монстров Для сравнения, на 3DS требуется всего 1,8 ГБ свободного места.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет на Switch 9 июля. Помимо выпуска это будет файл Deluxe Edition и три Amibo Ина, Развинг Ратха и Цукино.

Яйцо Разоенг Ратха вот-вот вылупится. Приносит ли это надежду … или ужас? 🔥🥚 Отправьтесь в увлекательное путешествие вместе с Эной, Кайной, Алвином и Навиро в # MH2 истории: Wings of Ruin выйдет на Nintendo Switch и ПК 9 июля 2021 года. pic.twitter.com/PFtNJgU6K9 – Охотник на монстров (monsterhunter) 8 марта 2021 г.

Вы посмотрите Monster Hunter Stroies 2, когда перейдете на Switch? Расскажите нам ниже.