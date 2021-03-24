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Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin Switch Размер файла, по-видимому, раскрыт

24 марта, 2021
Artem Sokolov

Восстание охотников на монстров В центре внимания явно находится эта неделя, но у нас также есть небольшая новость о другом названии Monster Hunter: Monster Hunter 2: Wings of Ruin Stories.

Как сообщает My Nintendo News, похоже, что официальная страница игры Nintendo Australia для этого предстоящего выпуска раскрыла размер файла, а размер файла игры оценивается в 14,6 ГБ. Если предположить, что это правильно, это больше места, чем мы ожидали.

Согласно веб-сайту Nintendo, размер Monster Hunter Rise составляет всего 6,6 ГБ. И оригинальный Истории охотников на монстров Для сравнения, на 3DS требуется всего 1,8 ГБ свободного места.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет на Switch 9 июля. Помимо выпуска это будет файл Deluxe Edition и три Amibo Ина, Развинг Ратха и Цукино.

Вы посмотрите Monster Hunter Stroies 2, когда перейдете на Switch? Расскажите нам ниже.

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