Модис сказал, что африканские страны должны отвергнуть Закон о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке, который направлен на наказание любых африканских компаний или людей, ведущих бизнес с Россией.

Файл: «У нас есть национальные интересы, у нас есть региональные интересы, [so] «Мы должны быть уверены, что стоим на своем, где это важно», — сказал Модис. Фото: @ParliamentofRSA / Twitter

ЙОХАННЕСБУРГ. Министр обороны и по делам ветеранов вооруженных сил Танди Мудиси раскритиковала США за попытки заставить африканские страны отказаться от ведения бизнеса с Россией.

Агентство Moodys заявило, что Закон о противодействии злонамеренной деятельности России в Африке направлен именно на это. Санкции против любых африканских компаний или людей, ведущих бизнес с Россиейдолжны быть отвергнуты африканскими странами.

Россия занимается вторжением в Украину около года.

«Нас нельзя преследовать только потому, что у нас растущая экономика. У нас есть национальные интересы, у нас есть региональные интересы, [so] Мы должны быть уверены, что стоим на своем, где это важно».

Модис представлял решения Комитета мира и стабильности АНК во время 55-го избирательного конгресса.

Она также ответила на критику посла США в ЮАР Робина Бригетти после ее визита в Россию в 2022 году для участия в международной конференции по безопасности.

Мы не вмешиваемся в их отношения с Мексикой. У нас есть свои вопросы, мы даем свои комментарии, но мы не можем давать указания министру в другой стране».