Mortal Kombat и Injustice Boss подтверждают хорошие новости для фанатов

Президент NetherRealm Studios Эд Бун — креативный директор обоих человеческая битва серия и несправедливость Series — есть хорошие новости для фанатов, которые с нетерпением ждут выхода следующей игры из студии в Чикаго. Следующей весной будет четыре года с момента выхода Смертельная битва 11. Четыре года — не очень большой промежуток для большинства разработчиков, но NetherRealm Studios выработала ритм выпуска новой игры каждые два года, чередуя человеческая битва И несправедливость В процессе, так что это большой перерыв. Вот почему многие ожидают получить несправедливость 3 В 2021 году и далее Смертельная битва 12 В 2023 году. Последнее еще могло произойти, но первое явно не произошло.

Еще неизвестно, над какой из двух серий NetherRealm Studios сейчас работает. История показывает, что несправедливостьНо слухи и отчеты утверждают, что Смертельная битва 12. Конечно, это не может быть ни то, ни другое. Это может быть другой IP-адрес или что-то совершенно новое. В любом случае, какой бы ни была следующая игра от NetherRealm Studios, в нее нельзя будет играть бесплатно. И с таким количеством соревновательных и онлайн-игр, в которые можно играть бесплатно, это будет музыка для хардкорных ушей. человеческая битва И несправедливость Фанаты, которые продолжат сериал таким, какой он есть.

Новости приходят к Эду Буну Твиттер, Который много не говорил, но когда его спросили, будет ли его следующий матч бесплатным, он просто ответил «Нет». Конечно, в разработке игр все время что-то меняется, но можно с уверенностью предположить, что независимо от того, над чем работает NetherRealm Studios, он находится в очень глубокой разработке, а это означает, что маловероятно, что он перейдет от премиум-продукта к бесплатному продукту. . Неслыханно, просто необычно.

Как всегда, не стесняйтесь оставить комментарий или два, чтобы сообщить нам, что вы думаете, или, в качестве альтернативы, подпишитесь на меня в Твиттере @Tyler_Fischer_ и дайте мне знать там. Что бы вы хотели увидеть дальше от NetherRealm Studios? Заинтересованы в игре бесплатно человеческая битва или же несправедливость?