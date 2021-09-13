Mozilla победила стандартную защиту браузера Microsoft в Windows

Mozilla недавно незаметно упростила переход на Firefox в Windows. Хотя Microsoft предлагает способ переключения браузеров по умолчанию в Windows 10, это сложнее, чем простой процесс переключения на Edge в один клик. Этот процесс в один щелчок официально недоступен никому, кроме Microsoft, и Mozilla, похоже, устала от ситуации.

В Firefox версии 91, выпущенной 10 августа, Mozilla полностью изменила способ, которым Microsoft устанавливает Edge по умолчанию в Windows 10, и позволила Firefox быстро сделать себя по умолчанию. До этого изменения пользователи Firefox будут отправляться на панель настроек в Windows 10, а затем должны будут выбрать Firefox в качестве браузера по умолчанию и проигнорировать просьбу Microsoft оставить Edge.

Обратный инжиниринг Mozilla означает, что теперь вы можете установить Firefox по умолчанию из браузера, и он будет выполнять всю работу в фоновом режиме без каких-либо дополнительных запросов. Это позволяет обойти меры защиты от вторжений Microsoft, которые компания встроила в Windows 10, чтобы вредоносное ПО не могло захватить приложения по умолчанию. Microsoft сообщает нам, что это не поддерживается в Windows.

Mozilla явно устала от более сложного способа настройки браузера по умолчанию, такого как Microsoft Что усложняет задачу в Windows 11. Представитель Mozilla заявил, что край. «Все операционные системы должны предлагать официальную поддержку разработчиков по умолчанию, чтобы люди могли легко установить свои приложения в качестве приложений по умолчанию. Поскольку этого не произошло в Windows 10 и 11, Firefox полагается на другие аспекты среды Windows, чтобы предоставить людям аналогичный опыт. к тому, что Windows предоставляет для Edge, когда пользователи выбирают Firefox в качестве браузера по умолчанию ».

Mozilla пытается убедить Microsoft улучшить настройки браузера по умолчанию в Windows с момента его выпуска. Открытое письмо в Microsoft в 2015 году. Ничего не изменилось, и теперь Windows 11 затрудняет переключение браузеров по умолчанию. Похоже, это последняя капля, поскольку Mozilla начала внедрять свои изменения в Firefox вскоре после того, как в июне была представлена ​​Windows 11.

Пока что Google, Vivaldi, Opera и другие браузеры на основе Chromium не пошли по стопам Mozilla, и неясно, как именно отреагирует Microsoft. У Microsoft есть несколько реальных причин безопасности для защиты от вредоносных программ с помощью программного обеспечения для защиты от взлома, но, позволяя Edge легко переключать настройки по умолчанию, это подрывает конкурирующих поставщиков браузеров, которым просто нужны равные условия для игры. Windows 11 делает игровое поле более сложным, конкуренты недовольны.