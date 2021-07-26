MS Flight Simulator для консолей: наконец, игра следующего поколения для Xbox Series X / S.

DISCOVERY JOURNES, НОВЫЙ БРЕНД MSFS В своей консольной версии он стартует в воздухе в живописных местах с заранее подготовленными настройками погоды и освещения. Все они доставляют визуальное удовольствие. Следующая галерея была снята в реальном времени на Xbox Series X.

Каждая поездка Discovery включает в себя разные значки ориентиров, которые помогут направить ваш маршрут, но для некоторых поездок они действительно не нужны.

Эта экскурсия в Гизу, например, начинается с некоторых пирамид. Кажется, она хороший учитель, к которому стоит лететь.

Здесь невероятное количество деталей не только в достопримечательностях, но и в густонаселенных городах вокруг них. Xbox Game Studios / Asobo Studios

Поверните камеру на восход солнца, который сейчас заливает Гизу.

Великолепные отражения в окне, наряду с текстурами HD по всей кабине и очень красивыми эффектами воды внизу.

Вы можете отключить эти значки функций, если хотите.

Когда я думаю об истории игрового оборудования, я думаю о авиасимуляторах.

Nintendo, в частности, извлекла выгоду изпилотные крылья“Имя нет Один раз, нет дважды, Но три раза Чтобы продемонстрировать новые технологии перед разными поколениями. Мне всегда нравился такой подход. пилотные крылья Игры направлены на минимизацию проблем и максимальное расслабление, и можно сказать, что они позволяют игрокам спокойно усваивать новейшие трюки 3D-рендеринга каждой эпохи.

Я думаю об этой стратегии сейчас, потому что Симулятор полета Microsoft Он запускается на Xbox Series X / S на этой неделе. Почти с тех пор Восемь месяцев с момента запуска этих агрегатов, не считается “запускающей” игрой. Но Симулятор полета Microsoft Честно говоря, это первая настоящая консольная игра «следующего поколения» в недавнюю эпоху Xbox. Отчасти качество следующего поколения связано с тем, что эта игра, в отличие от других продуктов от первого лица, не имеет «обратной совместимости» для более старого семейства Xbox One.

Не нужно много времени, чтобы выяснить, почему. Огромное измерение Запуск на ПК в прошлом годуИ MSFS Теперь это игра в гостиной с упором на релаксацию, пилотные крыльяЛюблю путешествия по миру. Хорошие новости: он устанавливает новую планку производительности 3D-рендеринга на консолях, и в настоящее время он стоит на голову выше всех других консольных игр. Но его компьютерное наследие остается в виде некоторой грубости. Новички в авиасимуляторах – особенно те, кто утверждает, что игра является частью Подписки Game PassИм следует подготовиться к суматохе, связанной с управлением и интерфейсом.

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Разгоняйся – это много узлов

Если вы не знакомы с MSFSпоследнее воплощение, Мой отчет был опубликован почти два года назад Это хорошая отправная точка. Многое из того, что я сказал после этого (и что я сказал в нем Последующий взгляд на бета-версию 2020 года) все еще верно. MSFS 2020 Он сочетает в себе данные карты мира Bing, центры обработки данных Azure и некоторые отличные технологии рендеринга, чтобы открыть всю Землю для неограниченных полетов. Эта команда разработчиков, возглавляемая французской студией Asobo, использует множество умных процедурной генерации, чтобы превратить тусклые данные карты в привлекательные города, леса, океаны и долины, над которыми можно летать.

С момента выпуска игры на ПК Asobo открыто и открыто заявляла о своих усилиях по украшению и точной настройке симуляции физики самолета, которая учитывает давление воздуха, температуру и другие погодные переменные. Результаты в целом были хорошо приняты сообществом sim-sim, и компромисс за большую красоту и глобальную детализацию по умолчанию – умеренный физический реализм и меньшее количество вариантов настройки, чем у конкурирующих компьютерных симуляторов полета, таких как X-Plane 11 или подготовить. Тем не менее, эта версия MSFS На сегодняшний день это самый эффективный бюллетень Microsoft.

Однако одним из пунктов общественного разногласий является MSFSНесбалансированная производительность на разных компьютерах. Ошибки производительности и заикание часто являются скорее правилом, чем исключением. Огромные требования к загрузке Что касается различных патчей, они не обязательно удовлетворяли игроков на ПК. MS и Asobo пообещали улучшить версию для ПК с момента бета-тестирования игры в июле 2020 года, однако и по сей день версия для ПК ставит на колени мощные процессоры и графические процессоры даже при настройках «от среднего до высокого», не говоря уже о напрасно ненужные графические слайдеры.

Что касается оптимизации ЦП, то сейчас мы находимся на территории «лучше поздно, чем никогда», потому что порты Xbox Series X / S явно работают с обновленной, ориентированной версией движка. Святая корова, результаты феноменальны.