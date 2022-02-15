MSCI заявляет, что внимательно следит за развитием отношений между Россией и Украиной

Логотип MSCI виден на этой иллюстрации 20 июня 2017 года. Фото: Томас Уайт/Reuters

14 фев (Рейтер) — Поставщик глобальных индексов MSCI заявил в понедельник, что внимательно следит за развитием событий в Украине и доступом к российскому фондовому рынку перед лицом потенциальных инвестиционных санкций на фоне растущих опасений возможного российского вторжения.

У России у границы с Украиной сосредоточено более 100 000 солдат. Он отрицает обвинения Запада в планировании вторжения, но заявляет, что может принять неуказанные «военно-технические» меры, если не будет выполнен ряд требований, включая предотвращение вступления Киева в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Соединенные Штаты перенесут операции своего посольства в Украине из столицы Киева в западный город Львов, сославшись на «значительное ускорение наращивания российских сил». Читать далее

Западные страны пригрозили санкциями беспрецедентного масштаба в случае вторжения России. Группа семи (G7) предупредила об «экономических и финансовых санкциях, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики».

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(Репортаж Дании Надим в Бангалоре). Под редакцией Шунака Дасгупты

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