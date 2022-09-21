MSE завершает приобретение NBC Sports Washington, проводя ребрендинг сети на сезоны 2023-24 гг.

Массовый спорт и развлечения (MSE) объявлено во вторник Закрытие сделки по приобретению доли NBCUniversal в NBC Sports Washington у Comcast Corporation. Закрытие означает, что MSE полностью приобрела NBC Sports Washington — правообладателя телевизионных прав на игры Washington Capitals и Washington Wizards. MSE принадлежит Теду Леонсису.

Ранее MSE владело только 33% медиакомпании после того, как она была впервые куплена шесть лет назад. Конкретные финансовые условия приобретения не разглашаются.

Как сообщалось в конце августа, покупка теперь дает MSE возможность создать потенциально надежную потоковую платформу и больше возможностей для формирования основного покрытия своих собственных спортивных команд.

Massive Sports and Entertainment завершает приобретение NBC Sports Washington Читать далее: https://t.co/QtsGnmBlyl Массовый спорт и развлечения (MSE) 20 сентября 2022 г.

«Мы невероятно рады объявить, что официально закрыли сделку по приобретению NBC Sports Washington», — заявил Зак Леонсис, президент отдела медиа и новых предприятий MSE. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать всех наших новых коллег в семье Monumental, приступить к интересной работе по интеграции сети в нашу платформу и созданию лучшего в своем классе опыта для наших поклонников».

В рамках сделки NBCUniversal продолжит помогать транслировать игры в прямом эфире в течение следующих 18 месяцев, «предоставляя корпоративные и абонентские услуги, включая распространение, технические ресурсы и производственные мощности».

В релизе также говорится, что NBC Sports Washington, как ожидается, сохранит свое нынешнее название и брендинг в течение сезона 2022–2023 годов, но, как ожидается, проведет ребрендинг сети в сезонах Capitals и Wizards 2023–24 годов.

Тед Леонсис Он был открыт в прошлом О стремлении местных спортивных команд объединиться с региональными спортивными сетями в ответ на упадок кабельных пучков.

«Вы можете увидеть решение для RSN, если зайдете в [a] Более крупный проект, чтобы здания, команды и сеть были готовы», Леонсис Он сказал Sportico в 2021 году. Это дало бы RSN «платформу для покупки». [another] местная команда или объединиться с [another] Местная команда из другой лиги, поэтому она получает эффект агрегации, но по своей сути географическая».

Благодаря закрытому приобретению у MSE теперь будет возможность подражать другим конгломератам спортивных СМИ, таким как MSG Network (Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Джерси Девилз, Нью-Йорк Ред Буллз из Major League Soccer), и делать это в потребитель прямых трансляций.

Это интригует именно из-за слухов о том, что Леонсис участвует в возможной заявке на покупку Washington Nationals MLB. В августе мы писали на RMNB о том, насколько успешно его предложение купить Nats стало единственным спортивным владельцем, владеющим тремя командами «Большой четверки» (NFL, NBA, MLB, NHL) в одном городе. Эта покупка позволит ему создать беспрецедентную местную спортивную сеть, не имеющую аналогов в мире спорта.

Фото баннера: Ян Холланд/RMNB