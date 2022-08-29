Взволнованные поклонники тепло приветствовали Майкла Тилсона Томаса обратно в Сарай Кусевицкого в субботу вечером после нескольких лет отсутствия для незабываемого концерта, который начался с оркестровой вершины Римского-Корсакова. Дубинушка. Вдохновленная русской народной песней, эта инструментальная форма оркестрового развлечения кажется несколько испорченной своими декадентскими коннотациями. При всем своем великолепном форматировании Римскому прекрасно удается избавиться от любых следов источника якобы популярной песни. Забудем контекст его революционного формирования 1905 года: из него не исходит ни намека на гонения, приведшие к революции, ни о бесконечных формах его кровавых последствий. Единственным признаком проблем было то, что поначалу воспроизведение клипов было немного асинхронным, но, конечно, это было быстро исправлено. Ничто не предвещало в тонкой и грациозной пьесе то, что последовало за Концертом ре минор Рахманинова.

Александр Малофеев, талантливый и авторитетный, едва закончив первый проход главной темы, умчался со сверхъестественной скоростью. Это показалось мне безрассудным, захватывающим и невозможным для оркестра — нью-йоркская публика 90 лет назад, должно быть, чувствовала что-то подобное, когда Горовиц представил им молодого Rach 3, если его ранние записи тому подтверждение. МТТ и оркестр сохраняли темп, сохраняя чистоту и изящество, но вялая игра пианиста все же оставляла общее впечатление, что он ушел. Был расслабляющий момент с оркестровой интерлюдией, когда серпантин поднимался по кривой, а затем, резюмируя, казалось, что даже солист и оркестр были в покое — шокирующее чувство от мучительной и частной каденции с проникновенным гобоем. Ответ и предсказание мрачного пейзажа начальных стержней Адажио. Широкий темп резко контрастировал с великолепными дорожками вплоть до третьей части, где пианист в небольшой каденции, ведущей к оптимистичному финалу, замедлился до момента, когда замирает сердце, с приветственной речью, которую оценил по крайней мере один джентльмен рядом с ним. мне, который разразился дофаминовым смехом.

Rach 3 чрезвычайно утомительна для пианиста, и иногда она может утомить слушателя, если вы безжалостно нажимаете одну и ту же кнопку. На этот раз ничего подобного не произошло. Оно неумолимо исходило от первых нежных волн в оркестре до триумфального финала. Я твердо верю в преувеличенное ускорение и ритарданди, свидетелями которых мы стали в субботу; Считай меня среди новообращенных.

С появлением Малофеева появилась красивая фортепианная версия Щелкунчик па-де-де Из-под пера Михаила Плетнева закончилась общероссийская тема выходных. Пришло время вернуться в Американу.

Третья симфония Коупленда стала ярким, хотя и устаревшим транспортным средством для поездки домой с гидом на MTT и BSO. Мягко покачивающаяся температура первой части дышит идеальной ясностью и последовательностью. Возможно, на него повлияла удивительно теплая статья Джереми Эйхлера о Майкле Тилсоне Томасе в The Globe. [HERE]Блестящие, идеально оркестрованные голоса вызвали ко мне Леонарда Бернстайна.

Оба скерцо вернулись к симфонической традиции и наслаждались стилем Диснея. Новейший механизм Molto Deliberato радует слух, поскольку он превратился в знакомый Шум для простого человека Аккуратно вставленный в секцию флейты, он к тому моменту, как достиг центра труб и тромбона, вознаграждает слушателя как музыкальная идея, а не как агитпроп.

Это выглядело очень гармонично и очень всеобъемлюще, так что это ново. . . И к сожалению устарело, особенно по сравнению с Рахманиновым и Римским.

Виктор Хатуцкий — разработчик программного обеспечения, рецензирующий музыку в качестве фрилансера в США для компании Коммерсант Daily Москва. Известно, что он иногда путешествовал на большие расстояния, чтобы поймать своих любимых исполнителей.