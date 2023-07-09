My.Games перезапустят и переименуют в шутер Warface после выхода России

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My.Games, реструктурировавшая свой бизнес после ухода из России, объявила о перезапуске новой версии популярного шутера Warface.

Новая версия будет иметь собственную дорожную карту, направление, обновления и уникальный региональный контент, включая новые карты, серии оружия, события и многое другое.

Об этом еще в сентябре 2022 года сообщил ВК. Все My.Games распроданы Александру Чачаве, управляющему партнеру LETA Capital, за $642 млн. к декабрю, Мои.Игры Штаб-квартира находится в Амстердаме, а офисы открыты на Кипре, в Корее, Испании, Китае и Финляндии.

В результате реструктуризации часть приносящего доход бизнеса в России была преобразована в новую независимую компанию Astrum Entertainment, не связанную с My.Games, и My.Games прекратила свою деятельность в России.

В соответствии с этой стратегией My.Games перезапускает консольную и ПК-версии игры как отдельный продукт с другим названием. При этом ПК-версия игры для российских игроков сохранит название Warface, а разрабатывать и издавать ее будет другая компания под названием Astrum.

Компания совершила сложный переход. Но он сталкивается с другой трудностью, так как знакомое игрокам название игры будет доступно как игра в России, а My.Games придется создать новый бренд для других рынков и попытаться заманить игроков Warface к своему новому названию. .

В соответствии со своей стратегией глобальной экспансии My.Games сосредоточилась только на развитии международного бизнеса и укреплении своей широко распределенной командной инфраструктуры.

Компания отдает приоритет глобальному развитию на ключевых рынках, таких как США, Европа и Азия, а также на развивающихся рынках, таких как Ближний Восток и Северная Африка, Латинская Америка, Индонезия и Индия.

My.Games продолжит разрабатывать и издавать игры для мобильных устройств, ПК и консолей в этих регионах.

«Сегодня, имея более 120 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру и пожизненный доход в размере более 700 миллионов долларов, Warface поддерживает долгую и преданную базу поклонников с момента своего первого запуска 11 лет назад», — заявил генеральный директор My.Games Владимир Никольский. . «Мы хотим, чтобы новая игра My.Games, которая начнется с текущей версии Warface и профилей пользователей, развивалась таким образом, чтобы улучшить взаимодействие с нашим сообществом, поскольку наши команды продолжают поддерживать, итерировать и вносить новшества в игру с большое наследие. Мы рады развивать нашу обновленную игру с невероятной отправной точки Эти, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим игрокам много интересного контента в этом году ».