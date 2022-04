MythForce от Beamdog — фэнтезийный краулер от первого лица, вдохновленный мультфильмом 80-х.

Обновление от 04.13.22: Aspyr приобрела Beamdog и опубликует недавно анонсированную MythForce.

Aspyr известен своими ремастерами «Звездных войн» и в настоящее время работает над файлом Ремейк Knights of the Old Republic от BioWare..

Beamdog, основанная бывшей BioWare во главе с Трентом Остером и Кэмероном Тофером, будет работать как независимая студия в составе Aspyr, принадлежащего Saber Interactive. В конечном итоге это означает, что Aspyr теперь является частью огромной Embracer Group, ранее THQ Nordic AB.

Оригинальная история 04.12.22: Beamdog, разработчик, наиболее известный воспроизведением классических игр Black Isle Studios, таких как Baldur’s Gate и Planescape: Torment, представил MythForce, новый фэнтезийный фильм от первого лица, вдохновленный анимацией, субботним утром 80-х.

Во-первых, MythForce выглядит довольно круто, отлично передавая атмосферу любого количества любимых мультфильмов 80-х, хотя и представленных в полном 3D. Например, в признанной критиками анимационной игре Dungeons & Dragons есть особая атмосфера (с небольшим количеством знакомой аркадной культовой игры Dragon’s Lair), что совершенно правильно, поскольку Beamdog описывает свою игру как фехтовальщик от первого лица и волшебное приключение.

В основе MythForce лежит ползание по подземельям в жанре Roguelet, в котором участвуют до четырех игроков — в роли отважного рыцаря Виктории, волшебника-разбойника Рико, мудрой Мэгги и охотника на убийц Хокинса — штурмующих красочный мультяшный замок, наполненный «сокровищами, ловушками и ужасом». Beamdog обещает вооружить игроков «легендарным оружием и могущественной магией», поскольку они пытаются выжить внутри злых сил.

Мошенническая архитектура MythForce-lite означает, что искатели приключений будут вынуждены вернуться к началу после смерти, при этом один и тот же замок будет перестраиваться при каждой попытке. Однако не все будет потеряно, поскольку игроки смогут использовать «Систему мета-прогрессии» для повышения уровня между ударами.

Beamdog выбирает путь раннего доступа с MythForce, и его первоначальный выпуск будет включать в себя четырех игровых героев и первый эпизод, Bastion of the Beastlord, с подобным новым оружием и врагами, которые будут добавлены по мере продолжения разработки. Ожидается, что игра будет находиться в раннем доступе около года, а крупные обновления контента, такие как новые эпизоды и другие «наиболее важные» функции, будут поступать «каждые несколько месяцев».

MythForce запускается в раннем доступе 20 апреля, но только в Магазин эпических игр.