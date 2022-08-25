NASA и SpaceX отложили запуск первого российского космонавта в космос

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) решили отложить запуск предстоящего экипажа на Международную космическую станцию ​​(МКС), о чем космическое агентство объявило ранее сегодня. НАСА отправляет астронавтов на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, и следующая миссия станет пятым оперативным полетом на космическую станцию ​​и шестым в целом после того, как астронавты впервые поднялись в небо с американской земли в 2020 году. Эти усилия являются частью экипажа Коммерческая программа НАСА с SpaceX в настоящее время является единственной компанией, способной выполнять миссии, поскольку другой партнер НАСА, компания Boeing, сталкивается с задержками на своем космическом корабле Starliner.

НАСА и SpaceX задерживают запуск Crew-5 из-за «избыточного трафика» на Международной космической станции

В рамках миссии астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада вместе с астронавтами JAXA, астронавтами JAXA и астронавтом Роскосмоса Анной Кикиной взлетят в небо на капсуле Crew Dragon и ракете SpaceX Falcon 9. exe. Эта миссия также станет первым случаем в истории программы коммерческих экипажей, когда астронавт также будет летать на борту космического корабля НАСА, поскольку полет происходит во время роста геополитической напряженности между Россией и Соединенными Штатами из-за вторжения в Украину.

Это тоже молодой экипаж, и астронавт Вакада — единственный, кто до этого летал в космос. Помимо него, это будет первый космический полет Кекины, Кассады и МАН, где Кассада будет управлять космическим кораблем, а МАН — капитаном. Двое других отправятся в путешествие в качестве специалистов миссии.

Программа коммерческих экипажей НАСА позволяет агентству значительно сократить расходы на отправку экипажа на Международную космическую станцию, поскольку SpaceX Dragon дешевле, чем его российский аналог «Союз». Соглашение об обмене местами с Роскосмосом позволяет космическому агентству США «платить» Роскосмосу в виде места астронавта на американском корабле вместо наличных денег, а НАСА вместо этого производит платеж SpaceX.

Астронавт Кассада во время тренировки по выживанию в воде в Космическом центре Джонсона НАСА. Фото: АО/НАСА

Чтобы подготовиться к миссии, астронавтам придется провести 18 изнурительных месяцев обучения, в течение которых они будут проводить время в Космическом центре имени Джонсона НАСА, в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии и в других космических агентствах. Это обучает их выходу в открытый космос, полетам на реактивных самолетах, полетам на космических кораблях, русскому языку и другим упражнениям.

Их космический корабль Crew Dragon Endurance ранее выполнял миссию Crew-3. Это будет первый раз, когда SpaceX повторно использует передние приводы Dragon Draco в пилотируемой космической миссии, причем повторное использование демонстрирует уверенность НАСА и НАСА в проверенных космических технологиях.

Ракета Falcon 9 для этой миссии будет совершенно новой, и в конце прошлого месяца с ней произошел несчастный случай, когда она не смогла преодолеть дорожный просвет моста во время перевозки. Это привело к тому, что передняя часть ракеты коснулась эстакады, и в сообщениях указывалось, что ракета была неправильно закреплена на своем носителе. НАСА быстро объяснило, что SpaceX сразу же проверила аппарат и провела необходимый ремонт, и пока похоже, что Falcon 9 готов к полету.

Миссия НАСА и SpaceX Crew-5 теперь должна стартовать не позднее 3 октября в 12:45 по восточному поясному времени. Миссия состоится примерно через месяц после исторической миссии NASA Artemis 1 Moon, начало которой в настоящее время запланировано на понедельник.