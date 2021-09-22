NASCAR направляется в Лас-Вегас, когда поворачивает IndyCar

Все времена восточные

Серия Кубка НАСКАР

Саут-Пойнт 400

Расположение: Лас-Вегас, Невада.

Расписание: воскресенье, гонка, 19:00 (NBCSN)

Трасса: Лас-Вегас Мотор Спидвей.

Дистанция гонки: 267 кругов, 400,5 миль.

В прошлом году: Курт Бош выиграл, стартовав девятым.

Финальная гонка: Кайл Ларсон обыграл Кевина Харвика менее чем на четыре круга, чтобы поехать в Бристоль и занять шестое место в сезоне.

Краткие факты: Эрик Альмерола, Тайлер Риддик, Курт Буш и Майкл Макдауэлл были исключены из плей-офф, поскольку стадион был отфильтрован до 12 пилотов. … Харвик занял второе место. После того, как его остановил Чейз Эллиотт, он выиграл девять раз в прошлом сезоне, но на данный момент провел 36 гонок с момента своей последней победы. Он последний в турнирной таблице до сих пор в плей-офф. … Мартин Труекс-младший отстает от Ларсона на 30 очков. Денни Хэмлин и Райан Блейни возвращаются 35 раз. Кайл Буш идет 37-м, опережая действующего чемпиона Эллиотта.

Следующая гонка: 3 октября, Талладега, Алабама.

Связаны: http://www.nascar.com

Серия NASCAR XFINITY

302 уровень Получить 302 уровень NEW_ACHIEVEMENT_1_302

Расположение: Лас-Вегас, Невада.

Расписание: суббота, гонка, 19:30 (NBCSN)

Трасса: Лас-Вегас Мотор Спидвей.

Дистанция гонки: 201 круг, 302 мили.

В прошлом году: Чейз Бриско выиграл после своего первого старта.

Последняя гонка: AJ Allmendinger обогнал Джастина Алгаэра и Остина Сендрика на последнем круге овертайма и выиграл в Бристоле, обеспечив ему чемпионство в регулярном сезоне.

Краткие факты: Алгаер сделал 92 круга в Бристоле, Дэниел Хемрик вел 78, а Сендрик вел 75. … Брэндон Джонс, Райли Хербст и Джереми Клементс вырвали последние три места в квалификации с 12 пилотами. … Синдрик и Аллмендингер начинают плей-офф с ничьей, при этом Аллгайер возвращает 24 очка. … Циндрик провел 723 круга, в три раза больше, чем Аллмендингер (355) и Альгайер (371) вместе взятые. Хемрик не выиграл, но на 510 кругах вышел на второе место.

Следующая гонка: 2 октября, Талладега, Алабама.

Связаны: http://www.nascar.com

Серия грузовиков NASCAR

Фонд «Голос Виктории» 200, представленный Westgate Resorts

Расположение: Лас-Вегас, Невада.

Расписание: пятница, гонка, 21:00 (FS1)

Трасса: Лас-Вегас Мотор Спидвей.

Дистанция гонки: 134 круга, 201 миля.

В прошлом году: Остин Хилл выиграл, стартовав 11-м.

Финальная гонка: Чендлер Смит пережил контакт с действующим чемпионом Шелдоном Кридом на пять кругов и одержал свою первую победу в Бристоле.

Быстрые факты: Смит вышел в четвертьфинал плей-офф с победой. … Крид, победитель двух предыдущих гонок, проехал 189 кругов из 200. … Крид отстает на 24 очка от финишировавшего третьим Джона Хантера Нимчика. Бен Роудс 31-й, Зейн Смит 41-й, Чендлер Смит 44-й.

Следующая гонка: 2 октября, Талладега, Алабама.

Связаны: http://www.nascar.com

Формула один

Гран-при России

Местоположение: Сочи, Россия.

Время: пятница, репетиция, 4:30 и 8:00; Суббота, тренировка, 5:00 и 8:00 квалификация; Воскресенье, забег, 8.00 (ESPN)

Трасса: Сочи Автодром.

Дистанция гонки: 53 круга, 192,466 миль.

В прошлом году: Валттери Боттас выиграл после стартового третьего места.

Финальная гонка: Даниэль Риккардо и Ландо Норрис уступили McLaren 1-2 в Италии, поскольку претенденты на чемпионство Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон оба разбились.

Краткие факты: Семикратный чемпион серии Макс Ферстаппен (семь побед) опережает Льюиса Хэмилтона (четыре победы) с пятью очками в турнирной таблице чемпионата с семью оставшимися гонками. Боттас – дальний третий. … Ферстаппен выиграл восемь поул-позиций в 14 гонках и провел 469 кругов. Следующим идет Хэмилтон после 130-го лидерства.

Следующая гонка: 10 октября, Стамбул, Турция.

Связаны: http://www.formula1.com

IndyCar

Гран-при Acura в Лонг-Бич

Местоположение: Лонг-Бич, Калифорния.

График: пятница, тренировка, 18:00; Суббота – тренировка – полдень – квалификация – 15.05; Воскресенье, гонка, 15:30 (NBC).

Трасса: временная уличная трасса.

Дистанция гонки: 85 кругов, 167,28 миль.

В прошлом году: он не участвовал в гонках.

Последняя гонка: Колтон Херта занял первое место на Laguna Seca.

Краткие факты: Алекс Баллоу, единственный трехкратный победитель сезона, финишировал вторым в прошлые выходные и увеличил свой счет с 25 до 35 очков по сравнению с Batu Award до конца этого сезона. Балкан выиграет свой первый чемпионат IndyCar, если финиширует 11-м или лучше. Джозеф Ньюгарден идет третьим, отставая на 48 очков.

Следующая гонка: 27 февраля, Санкт-Петербург, Флорида.

Связаны: http://www.indycar.com

NHRA DRAG RACING

Финальное событие: Стив Торренс выигрывает Top Fuel, а Роберт Хайт выигрывает Funny Car в Северной Каролине.

Следующее мероприятие: пятница – воскресенье, Мэдисон, Иллинойс.

Связаны: http://www.nhra.com

выходной мир

Ближайшие мероприятия: пятница, Росберг, Огайо; Суббота, Сарвер, Пенсильвания.

Связаны: http://worldofoutlaws.com/sprintcars

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Больше AP Motorsports: https://apnews.com/hub/auto-racing и https://twitter.com/AP_Sports