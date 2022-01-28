Navalny Review — Шокирующий документальный фильм об отравлении россиян | Сандэнс 2022

аЛекси Навальный, лидер российской оппозиции, чей арест в январе 2021 года спровоцировал крупнейшие протесты в стране за последние годы, знаком с камерами. Высокий, красивый, с песочного цвета волосами, с отчетливо округлым лицом, он профессионал в том, чтобы казаться неукротимым во время съемок, что часто — в стиле ведущего новостей для его популярного еженедельного сериала на YouTube, посвященного коррупции в Кремле; На митингах, где он возглавлял толпу в «Путин! Вор!» позвонить и ответить; В самолете из Германии домой в Москву, в окружении СМИ, он готовится противостоять правительству, которое пыталось отравить его в 2020 году. Попав в ловушку камер смартфонов, Навальный делает тихие заявления, в то время как его багаж хранится на верхних полках. «Как обычно, наше правительство можно охарактеризовать как напуганное, — говорит он.

98-минутный документальный фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Рора убедительно, утомительно и впечатляюще рассказывает о том, насколько Кремль боится Навального, возможно, самой большой угрозы власти Владимира Путина внутри страны. Большая часть фильма, снятого CNN Films и HBO Max с неожиданной премьерой в Санденсе на этой неделе, включает Навального и его доверенную команду в бункере в Шварцвальде во второй половине 2020 года, когда они раскрывают заговор против него. и подготовьтесь к аудитории со взрывными результатами.

Эти результаты поистине шокируют как усилиями кремлевской команды, так и чистой глупостью, с которой они подошли к кульминации многолетнего заговора с целью убийства Навального. (Я обязан написать, что российское правительство отрицает свою причастность.) Христо Гросев, болгарский журналист-расследователь из Bellingcat Group, и Мария Бевчих, главный следователь Фонда борьбы с коррупцией Навального, раскрывают заговор, взятый прямо из фильмов (там Красными нитками даже аватары приколоты к закрытой карте, которую Рор нежно фотографирует): Наглые, обманутые агенты три года следили за Навальным и назвали его в фотопутешествии в Сибирь с нервно-паралитическим веществом новичок, ядом, который по сути отключает и затем рассеивает тело так, что смерть кажется естественной. (Новичук получил известность в 2018 году, когда два офицера российской разведки отравили бывшего офицера КГБ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в изгнании в Солсбери, Англия; оба выжили, и этот инцидент вызвал международный резонанс.)

Некоторые утверждают, что «новичок» — это излюбленный способ убийства Путина, что эквивалентно «оставлению своей подписи на месте преступления», — говорит начальник штаба Навального в сидячем интервью. Грубость сюжета настолько отвратительна, что почти завораживает — «Даже здравомыслящим людям нравится что? Да ладно, отрава?» — говорит Навальный Рору в своем единственном интервью перед возвращением в Россию. (Навальный был сразу же доставлен в российскую больницу против воли его жены Юлии после того, как она была отравлена, а затем переведен в больницу в Германии, где он выздоравливал несколько месяцев.)

В фильме много синглов с ближайшим окружением Навального, в том числе Грозевым, Певчих, Юлей (стальной, безжалостной, увлекающейся шахматами) и его 19-летней дочерью Дарьей с американским акцентом, студенткой колледжа в Калифорнии. Эти сидячие сеансы придают некоторую личную окраску более процедурным сценам знаменитого перебежчика на работе, но не включают в себя ничего, что мы не могли бы вывести, так сказать, из наблюдения за военной комнатой. Сравнение с голливудским сюжетом уместно. В одной сцене, в которой Навальный описывал шалости и уловки потенциальных убийц, чтобы разгадать детали заговора — как они пропитали его синее белье ядом и как убирали улики, — у меня отвисла челюсть на полу.

Это не новая информация. Раскрытие здесь, включая розыгрыш, было Это хорошо освещалось в международных СМИ. И самим Навальным с декабря 2020 года (прирожденный психотерапевт по социальным сетям, Навальный очень хорошо осведомлен о своих мнениях и лайках на YouTube и даже в TikTok, что является одной из самых интересных характеристик, которые удалось уловить Рору). В зависимости от вашего понимания международной политики — мое письмо, по общему признанию, низкое — вы, вероятно, уже знаете всю историю. Если бы я это сделал, я бы представил, как Навальный предлагает удивительно быстрый синтез, избегая некоторых острых контекстов — например, политической истории Навального как русского националиста, которая достойна вопроса от Рора, но оставила мне много.

Если вы собираетесь придумать пустой рассказ, Навальный — это вечное пиршество невероятных деталей и окно в действие против случая все более унизительной и дерзкой лжи. Это история, которая заканчивается в середине сезона — после своего знаменитого возвращения в Россию в январе 2021 года Навальный был схвачен и остается в исправительной колонии в 60 милях к востоку от Москвы. Но, учитывая сцены ликования, которые приветствовали его пребывание и возвращение, и уверенность, с которой Навальный разговаривает здесь с Рором, фильм дает надежду на более светлое и свободное будущее в России на фоне продолжающейся травмы жестокости государства.