NBC отказывается от участия в торгах за второй пакет прав на телевидение НХЛ

В следующем сезоне национальное освещение НХЛ перейдет от NBC Sports.

Согласно Sports Business Journal, NBC официально отказался от участия в торгах на приобретение второго пакета прав на телевидение НХЛ. Эта новость появилась после того, как в марте НХЛ и ESPN объявили о семилетнем соглашении на 2,8 миллиарда долларов по пакету A.

NBC транслирует матчи каждый год в эпоху Овечкина, дебютировавшую в сезоне 2005-06. NBC выходила из 10-летнего контракта с НХЛ на 200 миллионов долларов.

Журнал спортивного бизнеса Отчеты показывают, что Fox Package и CBS / Turner Package все еще работают для пакета «B». Заявка NBC составила менее 100 миллионов долларов, и большинство игр должны были транслироваться на Peacock, потоковом сервисе NBC.

Крис Джонсон из Sportsnet недавно сообщил, что Fox Sports – бегун номер один и что Apple может в конечном итоге получить некоторые права на игры НХЛ.

.Вставить твит Из вчерашнего ролика “Headlines” о пакете прав СМИ B НХЛ: «Fox Sports, похоже, присоединилась к заявке, и несколько источников указывают, что она фактически является лидером номер один прямо сейчас перед NBC. … мы можем видеть, что Apple действительно получает некоторые права». – Марк Дж. Бернс (@ markjburns88) 26 апреля 2021 г.

А Боб Маккензи из TSN сообщает, что «потенциальным» партнером может оказаться Тернер.

Ожидается, что сезон 2021-22 начнется в НХЛ в середине октября и будет включать в себя 82 матча. Сезон НХЛ, вероятно, получит двухнедельный перерыв в феврале на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые будут транслироваться на NBC.

Это не влияет на NBC Sports Washington, которая имеет долгосрочное соглашение о правах на региональное телевидение с Washington Capitals и Washington Wizards. NBCSWSH будет транслировать матчи в сезонах НХЛ и НБА 2031-32.