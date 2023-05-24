NBC Sports Washington транслирует плей-офф Hershey Bears

Желание тех, кто хочет посмотреть плей-офф с участием Hershey Bears, наконец-то сбылось.
Начиная с вечера четверга, NBC Sports Washington будет транслировать все оставшиеся игры Херши в финале Восточной конференции против американцев из Рочестера.
«Медведи» в настоящее время сталкиваются с дефицитом в серии 1: 0 после поражения от Америки со счетом 5: 1 в первой игре. Вторая игра начнется завтра в 19:00.
В телешоу будут представлены игры Зака Фиша и Тодда Садовски, а Эндрю Калиста из FOX43 и член Зала славы АХЛ Митч Ламуре предоставят анализ прорыва.
Игры плей-офф Hershey также можно услышать на Caps Radio 24/7 во время AHL TV. Обеспечивает потоки онлайн-игр.
Поскольку «Кэпиталз» хотят привлечь некоторых из своих молодых игроков в состав в следующем сезоне, прямая трансляция игр даст болельщикам «Кэпс» в округе Колумбия возможность лучше изучить таких игроков, как Конор МакМайкл, Хендрикс Лапьер, Винсент Иорио, Этен Франк, Бек Маленстин. и Джо Снайвли в их разработке.
Это полный пресс-релиз от Capitals:
NBC Sports Washington транслирует плей-офф Hershey; Снимаю шляпу перед проведением часовой вечеринки в Районе E в четверг.
Филиал Caps AHL сражается с Рочестером, на кону которого стоит поездка на финал Кубка Колдера.
Арлингтон, Вирджиния — NBC Sports Washington объявила сегодня, что будет обеспечивать прямую трансляцию игр Hershey Bears Washington Capitals во время финала Восточной конференции против американцев из Рочестера, начиная со второй игры в четверг в 19:00.
NBC Sports Washington сотрудничает с FOX43 и Bears, чтобы обеспечить прямую трансляцию серии лучших из семи матчей клуба против Рочестера. Старейшее соперничество в АХЛ возобновилось на этой неделе: на кону стояла поездка в финал Кубка Колдера, где «Рочестер» вышел вперед со счетом 1:0 в серии до четырех побед.
Расписание финалов Восточной конференции 2023:
Вторая игра — четверг, 25 мая, против Рочестера, 19:00.
Третья игра — суббота, 27 мая, Рочестер, 19:05.
Четвертая игра — понедельник, 29 мая, Рочестер, 18:05.
* Игра 5 — среда, 31 мая, против Рочестера, 19:00.
* Шестая игра — пятница, 2 июня, Рочестер, 19:05.
* Игра 7 — понедельник, 5 июня, против Рочестера, 19:00.
* если необходимо; Даты и каналы могут быть изменены
«Голос медведей» Зак Фиш будет сотрудничать со спортивным директором FOX43 Тоддом Садоски во время телеконференции, а Эндрю Калиста из FOX43 и член Зала славы АХЛ Митч Ламуре проведут анализ событий во время домашней трансляции игры. Все игры плей-офф Hershey будут по-прежнему транслироваться на Caps Radio 24/7.
Кроме того, по четвергам болельщики приглашаются на просмотровую вечеринку District E от Ticketmaster, которая проходит в Gallery Place рядом с Capital One Arena. Полуфинальная игра будет показана на большом видеоэкране District E во всю стену, а также на телевизорах в District Bites, в баре и ресторане. На протяжении всей игры будет доступен расширенный счастливый час со специальными блюдами и напитками, в том числе закусками по 7 и 10 долларов. Двери открываются в 18:00, а матч начинается в 19:00.
О NBCSW
Осенью 2022 года NBC Sports Washington (NBCSW) была приобретена компанией Monumental Sports & Entertainment (MSE), эксклюзивным владельцем прав местного телевидения на игры Washington Wizards и Washington Capitals. NBCSW также является телевизионным и цифровым домом для WNBA Washington Mystics, Capital City Go-Go из NBA G League и Wizards District Gaming из NBA 2K League. В 2023 году NBCSW объединится с Monumental Sports Network, текущим цифровым вещателем Mystics, Capital City Go-Go, Wizards District Gaming и эксклюзивного закулисного контента. Осенью 2023 года будет анонсирован новый цифровой и телевизионный бренд.
Фото к заголовку: Торе Хартманн/Hershey’s Bears
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