NBC Sports Washington транслирует плей-офф Hershey Bears

Желание тех, кто хочет посмотреть плей-офф с участием Hershey Bears, наконец-то сбылось.

Начиная с вечера четверга, NBC Sports Washington будет транслировать все оставшиеся игры Херши в финале Восточной конференции против американцев из Рочестера.

«Медведи» в настоящее время сталкиваются с дефицитом в серии 1: 0 после поражения от Америки со счетом 5: 1 в первой игре. Вторая игра начнется завтра в 19:00.

В телешоу будут представлены игры Зака ​​Фиша и Тодда Садовски, а Эндрю Калиста из FOX43 и член Зала славы АХЛ Митч Ламуре предоставят анализ прорыва.

Игры плей-офф Hershey также можно услышать на Caps Radio 24/7 во время AHL TV. Обеспечивает потоки онлайн-игр.

Поскольку «Кэпиталз» хотят привлечь некоторых из своих молодых игроков в состав в следующем сезоне, прямая трансляция игр даст болельщикам «Кэпс» в округе Колумбия возможность лучше изучить таких игроков, как Конор МакМайкл, Хендрикс Лапьер, Винсент Иорио, Этен Франк, Бек Маленстин. и Джо Снайвли в их разработке.

Это полный пресс-релиз от Capitals:

NBC Sports Washington транслирует плей-офф Hershey; Снимаю шляпу перед проведением часовой вечеринки в Районе E в четверг. Филиал Caps AHL сражается с Рочестером, на кону которого стоит поездка на финал Кубка Колдера. Арлингтон, Вирджиния — NBC Sports Washington объявила сегодня, что будет обеспечивать прямую трансляцию игр Hershey Bears Washington Capitals во время финала Восточной конференции против американцев из Рочестера, начиная со второй игры в четверг в 19:00. NBC Sports Washington сотрудничает с FOX43 и Bears, чтобы обеспечить прямую трансляцию серии лучших из семи матчей клуба против Рочестера. Старейшее соперничество в АХЛ возобновилось на этой неделе: на кону стояла поездка в финал Кубка Колдера, где «Рочестер» вышел вперед со счетом 1:0 в серии до четырех побед. Расписание финалов Восточной конференции 2023: Вторая игра — четверг, 25 мая, против Рочестера, 19:00.

Третья игра — суббота, 27 мая, Рочестер, 19:05.

Четвертая игра — понедельник, 29 мая, Рочестер, 18:05.

* Игра 5 — среда, 31 мая, против Рочестера, 19:00.

* Шестая игра — пятница, 2 июня, Рочестер, 19:05.

* Игра 7 — понедельник, 5 июня, против Рочестера, 19:00. * если необходимо; Даты и каналы могут быть изменены «Голос медведей» Зак Фиш будет сотрудничать со спортивным директором FOX43 Тоддом Садоски во время телеконференции, а Эндрю Калиста из FOX43 и член Зала славы АХЛ Митч Ламуре проведут анализ событий во время домашней трансляции игры. Все игры плей-офф Hershey будут по-прежнему транслироваться на Caps Radio 24/7. Кроме того, по четвергам болельщики приглашаются на просмотровую вечеринку District E от Ticketmaster, которая проходит в Gallery Place рядом с Capital One Arena. Полуфинальная игра будет показана на большом видеоэкране District E во всю стену, а также на телевизорах в District Bites, в баре и ресторане. На протяжении всей игры будет доступен расширенный счастливый час со специальными блюдами и напитками, в том числе закусками по 7 и 10 долларов. Двери открываются в 18:00, а матч начинается в 19:00. О NBCSW Осенью 2022 года NBC Sports Washington (NBCSW) была приобретена компанией Monumental Sports & Entertainment (MSE), эксклюзивным владельцем прав местного телевидения на игры Washington Wizards и Washington Capitals. NBCSW также является телевизионным и цифровым домом для WNBA Washington Mystics, Capital City Go-Go из NBA G League и Wizards District Gaming из NBA 2K League. В 2023 году NBCSW объединится с Monumental Sports Network, текущим цифровым вещателем Mystics, Capital City Go-Go, Wizards District Gaming и эксклюзивного закулисного контента. Осенью 2023 года будет анонсирован новый цифровой и телевизионный бренд.

Фото к заголовку: Торе Хартманн/Hershey’s Bears