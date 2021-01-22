NBCSN закрыт до конца года

Джон Оранд из журнала Sports Business Journal сообщает, что к концу 2021 года NBC закроет телеканал NBCSN, где проводится большинство национальных игр НХЛ.

По словам Ауранда, этот шаг реализуется, чтобы NBC могла консолидировать свои предложения и «стать частью более широкой стратегии по развитию Peacock Broadcasting Service».

Основные события в НХЛ, NASCAR и Премьер-лиге будут проходить в USA Network, где уже есть Monday Night Raw WWE, чтобы повысить рейтинги этого канала.

Примечание: сеть США в 86,2 млн домов. NBCSN обнаружен в 80,6 млн домов. NBC сообщает более крупным федерациям, что переезд в США увеличит аудиторию. Джон О’Ранд (@Ourand_SBJ) 22 января 2021 г.

Сделка НХЛ по телевизионным правам с NBC Sports истекает после этого сезона, и Гэри Беттман сказал, что хотел бы разделить права между двумя разными сетями в следующем году.

Неясно, повлияет ли конец NBCSN на региональные сети, такие как NBC Sports Washington, которые транслируют все игры Capitals.