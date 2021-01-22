NBCSN закрыт до конца года

Джон Оранд из журнала Sports Business Journal сообщает, что к концу 2021 года NBC закроет телеканал NBCSN, где проводится большинство национальных игр НХЛ.
По словам Ауранда, этот шаг реализуется, чтобы NBC могла консолидировать свои предложения и «стать частью более широкой стратегии по развитию Peacock Broadcasting Service».
#сломал(NBC начала сообщать дистрибьюторам и лигам, что планирует закрыть свою спортивную сеть NBC к концу 2021 года)Вставить твит).
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– Спортивный деловой журнал (sbjsbd) 22 января 2021 г.
Основные события в НХЛ, NASCAR и Премьер-лиге будут проходить в USA Network, где уже есть Monday Night Raw WWE, чтобы повысить рейтинги этого канала.
Примечание: сеть США в 86,2 млн домов. NBCSN обнаружен в 80,6 млн домов. NBC сообщает более крупным федерациям, что переезд в США увеличит аудиторию.
Джон О’Ранд (@Ourand_SBJ) 22 января 2021 г.
Сделка НХЛ по телевизионным правам с NBC Sports истекает после этого сезона, и Гэри Беттман сказал, что хотел бы разделить права между двумя разными сетями в следующем году.
Неясно, повлияет ли конец NBCSN на региональные сети, такие как NBC Sports Washington, которые транслируют все игры Capitals.
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