NDAA, вырисовываются проекты оборонного бюджета

Конгресс возвращается на Капитолийский холм из Двухнедельный перерыв С срочными слушаниями до ситуации Предложения по прогнозируемому бюджету Палаты представителей и Сената в начале лета.

Проект дома из Годовой счет за разрешение на оборону А план финансирования на следующий финансовый год обычно публикуется в конце апреля или начале мая, хотя сроки пока не оглашаются руководством палаты.

Если эта работа продолжится позже летом, это может еще больше осложнить дебаты по бюджету на Капитолийском холме, которые, как ожидается, будут спорными, учитывая противоположные позиции республиканских лидеров и Белого дома в отношении уровней расходов и приоритетов.

Вторник, 18 апреля Сенат вооруженных сил — 9:30 — 106 Дирксен

Бюджет ВМФ / Корпуса морской пехоты

Министр военно-морского флота Карлос дель Торо, командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдэй и командующий морской пехотой генерал Дэвид Бергер дадут показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. Участки дома — 10:00 — 2359 Rayburn

Бюджет USAID

Администратор USAID Саманта Пауэр даст показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. ВА — 10.00 — 390 орудий

ожидающий принятия закон

Подкомитет по здравоохранению рассмотрит несколько ожидающих рассмотрения законопроектов. Национальная безопасность — 10:00 — 310 орудий.

уход из Афганистана

Сторонние эксперты будут свидетельствовать об ошибках, допущенных при выводе войск США из Афганистана. Ассигнования Сената — 22:00 — 192 Dirksen

Бюджеты ВВС и Космических войск

Секретарь ВВС Фрэнк Кендалл, начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун-младший и начальник оперативного отдела космических сил Б. Чанс Зальцман дадут показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. Дом вооруженных сил — 10:30 — 21:18 Рейберн

Индо-Тихоокеанское командование

Адмирал Джон Аконилино, глава Индо-Тихоокеанского командования США, и генерал Пол Лакамера, командующий вооруженными силами США в Корее, дадут показания о текущих операциях и бюджете на 2024 год. Дом иностранных дел — 10:30 — Центр посетителей H210

Сирия

Сторонние эксперты дадут показания о нарушениях прав человека в Сирии. READ Как решить проблему грязных денег в Британии Палата представителей Вирджинии — 12 часов дня — 390 пушек

Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ

Чиновники по делам ветеранов будут давать показания о программах поддержки ветеранов в связи со злоупотреблением психоактивными веществами. Участки дома — 14:00 — 2362 B Реберн

Корпус ВМФ / Корпуса морской пехоты

Чиновники ВМС и Корпуса морской пехоты дадут показания о приоритетах строительства на 2024 финансовый год. Палата представителей по иностранным делам – 14:00 – 22:00 Рейберн

статус Индийского океана

Зарубежные эксперты дадут показания о военной позиции Китая в Индийском океане. Сенатские вооруженные силы — 14:30 — 232A Russell

Модернизация армии

Армейские чиновники дадут показания о планах модернизации и бюджетном запросе на 2024 год. Дом иностранных дел – 14:30 – Туристический центр H210

Влияние Китая в Африке

Внешние эксперты будут свидетельствовать о растущем влиянии и участии Китая в Африке. Ассигнования Сената — 14:30 — 192 Dirksen

Бюджет НАСА

Билл Нельсон, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, даст показания по бюджетному запросу на 2024 год. ВА – 15.00 – 390 орудий

ожидающий принятия закон

Подкомитет по экономическим возможностям рассмотрит несколько находящихся на рассмотрении законопроектов. Дом вооруженных сил — 15:00 — 2118 Rayburn

Программы противоракетной обороны

Вице-адмирал Джон Хилл, директор Агентства противоракетной обороны, и генерал-майор Дэвид Миллер, директор по операциям Космического командования США, дадут показания о текущих программах противоракетной обороны. Дом вооруженных сил — 15:30 — 2212 Rayburn

Силы десантирования

Должностные лица ВВС дадут показания о программах десантных полетов и бюджетных требованиях на 2024 финансовый год. Сенатские вооруженные силы — 16:45 — 222 Рассел

ядерно-оружейные программы

Гил Хруби, глава Национальной администрации по ядерной безопасности, и другие представители министерства обороны дадут показания о программах министерства обороны по созданию ядерного оружия. READ Ожидается, что Байден возглавит крупный нефтяной проект на Аляске. Среда, 19 апреля ВА — 9:30 — 390 орудий

ожидающий принятия закон

Подкомитет по надзору рассмотрит несколько находящихся на рассмотрении законопроектов. Сенатские вооруженные силы — 9:30 — 222 Рассел

Электронная безопасность

Сторонние эксперты дадут показания о последствиях искусственного интеллекта и кибербезопасности. Дом вооруженных сил — 10:00 — 21:18 Рейберн

Бюджет армии

Министр армии Кристен Уормотт и начальник штаба генерал армии Джеймс МакКонвилл дадут показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. Ассигнования Сената — 22:00 — 138 Dirksen

Бюджет USAID

Администратор USAID Саманта Пауэр даст показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. Распределение домов — 10:00 — Рейберн, 2008 г.

Бюджет береговой охраны

Командующий береговой охраной адмирал Линда Фаган даст показания о текущих операциях и запросе финансового бюджета на 2024 год. Сенатская судебная власть — 10:00 — 216 часов

военные преступления России

Чиновники Минюста дадут показания о попытках привлечь российских чиновников к ответственности за нарушения прав человека в Украине. Дом иностранных дел — 10:00 — Центр посетителей H210

военные преступления России

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин даст показания о задокументированных военных преступлениях России во время войны в Украине. Управление домом — 10:00 — 21:54 Рейберн

уход из Афганистана

Генеральные инспекторы министерств обороны, штата и министерства по восстановлению Афганистана подтвердят свою проверку вывода американских войск из Афганистана. Национальная безопасность — 10:00 — 310 орудий.

Бюджет национальной безопасности

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас даст показания по запросу бюджета на 2024 финансовый год. Сенатские вооруженные силы — 10:30 — 232A Рассел

Управление всех аномальных полей

Шон Киркпатрик, директор Управления по разрешению всех аномальных полей Министерства обороны, подтвердит работу новых усилий на данный момент. READ Нерассказанная правда Петра Богдановича Ассигнования Сената — 10:30 — 124 Dirksen

Корпус ВМФ / Корпуса морской пехоты

Чиновники ВМС и Корпуса морской пехоты дадут показания о приоритетах строительства на 2024 финансовый год. Хоум Кредиты – 13:30 – 2359 Rayburn

Бюджет НАСА

Билл Нельсон, глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, даст показания по бюджетному запросу на 2024 год. Сенатские вооруженные силы — 14:30 — 232A Russell

Военное строительство

Должностные лица службы дадут показания о приоритетах военного строительства на 2024 финансовый год. Сенат по делам ветеранов — 15:00 — 418 Рассел

Финансовая эксплуатация ветеранов

Чиновники по делам ветеранов дадут показания об усилиях, направленных на то, чтобы ветераны не стали жертвами финансовых афер. Дом вооруженных сил — 15:30 — 2118 Rayburn

Полет на винтокрыле

Должностные лица службы дадут показания о планах модернизации полетных систем винтокрыла. Дом вооруженных сил — 15:30 — 2212 Rayburn

готовиться

Заместители руководителей пяти департаментов станут свидетелями усилий по подготовке и запросу бюджета на 2024 финансовый год. Палата по делам ветеранов, 15:30, Лонгворт, 13:34.

ожидающий принятия закон

Подкомитет по оказанию помощи инвалидам рассмотрит несколько находящихся на рассмотрении законопроектов. Четверг, 20 апреля Участки дома — 9:00 — 2362B Rayburn

Корпус ВВС и Космических войск

Должностные лица службы дадут показания о своих приоритетах в строительстве на 2024 финансовый год. Сенат вооруженных сил — 9:30 — G-50 Dirksen

Индо-Тихоокеанское командование

Адмирал Джон Аконилино, глава Индо-Тихоокеанского командования США, и генерал Пол Лакамера, командующий вооруженными силами США в Корее, дадут показания о текущих операциях и бюджете на 2024 год. Палата представителей по иностранным делам — 10:00 — 22:00 Рейберн

Китайские политические заключенные

Сторонние эксперты дадут показания о том, как китайцы обращаются с политзаключенными.