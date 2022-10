Need For Speed ​​​​Unbound снова уходит, так как EA назначает объявление на 6 октября

Electronic Arts официально анонсирует следующую игру Need for Speed ​​6 октября, сообщила компания, но ранняя утечка, возможно, испортила сюрприз издателя.

веб-сайт ЕА По-видимому, на нем размещалось изображение игры под названием Need for Speed ​​Unbound, хотя эта страница больше не отображается в сети. Название Unbound не было бы удивительным, например В предыдущем отчете указывалось, что это адрес. Он будет официально представлен 6 октября в 8:00 по тихоокеанскому времени / 11:00 по восточному времени.

В отчете говорится, что Unbound будет показан через 90-секундный трейлер. Говорят, что игра будет ориентирована на многопользовательский режим и будет включать в себя функцию под названием «Встречи», где игроки могут синхронизироваться, чтобы участвовать в гонках.

Дополнительная утечка раскрывает первые скриншоты Need for Speed ​​Unbound — посмотрите ниже.

Первые скриншоты Need for Speed ​​Unbound от японского ритейлера Neowing, которые я перечислил ранее: https://t.co/q23uM1Ol7b Он стартует 2 декабря. Версия PS4 не указана. Может только нового поколения? pic.twitter.com/aCWhuAh2oW — гематсу 5 октября 2022 г.

Need for Speed ​​Unbound станет эксклюзивом для PS5 и Xbox Series X | S для консольной версии, согласно отчету, и она также будет выпущена на ПК. По слухам, дата выхода — 2 декабря 2022 года. Скоро все станет ясно.

Говорят, что тест разработчиков Burnout разрабатывает следующую Need for Speed. Слитые геймплейные кадры Покажите анимацию в аркадном стиле, которая соответствует В сообщениях указывается, что в игре будет реалистичная графика, смешанная с элементами анимации..

Последней игрой из этой серии стал ремейк Need for Speed: Hot Pursuit 2020 года для Nintendo Switch, ПК, PS4 и Xbox One. Помимо серии Need for Speed, EA публикует франшизы F1, Grid, Dirt и Project Cars через Codemasters.