NEO: The World Ends with You теперь доступна в Steam

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НЕО: Мир кончится с тобой Впервые он был выпущен для PlayStation 4 и Switch 27 июля 2021 года, а затем для ПК через Магазин эпических игр 28 сентября 2021 г.

Вот обзор игры, через файл Steam .страница:

Около «Только возможность изменить нашу судьбу». Риндо приходит к мрачному осознанию того, что его жизнь находится под угрозой, когда ему приходится участвовать в так называемой «Игре Жнецов». Неизвестно, как будет разворачиваться эта история, но вам решать! Испытайте свои психологические способности, бродя по элегантно оживленным улицам Сибуи. история Это был типичный день Сибуя — по крайней мере, так думал Риндо, пока он не получил таинственную булавку и не завернул ее в так называемую «Игру Жнецов»… Награды за покупку Легендарная группа тем легендарные наушники — Значительно увеличивает шанс выпадения предметов. Легендарная майка — Значительно увеличивает атаку. легендарные штаны — Сокращает продолжительность падения владельца. Легендарные кроссовки — Увеличивает скорость передвижения во время боя. Легендарный музыкальный плеер — Значительно увеличивает очки здоровья.

игра жнецов Выживание Обозначение PIN-код: Спасение НЛО — Удерживайте кнопку, чтобы медленно восстанавливать HP вашей команды. Темы: Толстовка с капюшоном Virupaksa Значительно увеличивает очки здоровья. CD: Твистер (Новый микс) — Добавляет эту песню в качестве музыкальной опции главного меню.



Посмотрите трейлер запуска Steam ниже.