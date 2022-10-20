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NEO: The World Ends with You теперь доступна в Steam

20 октября, 2022
Artem Sokolov

Сквер Эникс Вышел компьютер Копия НЕО: Мир кончится с тобой Через готовить на пару. Он доступен со скидкой 25% в размере 44,99 долларов США до 25 октября.

НЕО: Мир кончится с тобой Впервые он был выпущен для PlayStation 4 и Switch 27 июля 2021 года, а затем для ПК через Магазин эпических игр 28 сентября 2021 г.

Вот обзор игры, через файл Steam .страница:

Около

«Только возможность изменить нашу судьбу».

Риндо приходит к мрачному осознанию того, что его жизнь находится под угрозой, когда ему приходится участвовать в так называемой «Игре Жнецов».

Неизвестно, как будет разворачиваться эта история, но вам решать! Испытайте свои психологические способности, бродя по элегантно оживленным улицам Сибуи.

история

Это был типичный день Сибуя — по крайней мере, так думал Риндо, пока он не получил таинственную булавку и не завернул ее в так называемую «Игру Жнецов»…

Награды за покупку

  • Легендарная группа тем
    • легендарные наушники — Значительно увеличивает шанс выпадения предметов.
    • Легендарная майка — Значительно увеличивает атаку.
    • легендарные штаны — Сокращает продолжительность падения владельца.
    • Легендарные кроссовки — Увеличивает скорость передвижения во время боя.
    • Легендарный музыкальный плеер — Значительно увеличивает очки здоровья.
  • игра жнецов Выживание Обозначение
    • PIN-код: Спасение НЛО — Удерживайте кнопку, чтобы медленно восстанавливать HP вашей команды.
    • Темы: Толстовка с капюшоном Virupaksa Значительно увеличивает очки здоровья.
    • CD: Твистер (Новый микс) — Добавляет эту песню в качестве музыкальной опции главного меню.

Посмотрите трейлер запуска Steam ниже.

Трейлер запуска Steam

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