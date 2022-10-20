NEO: The World Ends with You теперь доступна в Steam

Сквер Эникс Вышел компьютер Копия НЕО: Мир кончится с тобой Через готовить на пару. Он доступен со скидкой 25% в размере 44,99 долларов США до 25 октября.
НЕО: Мир кончится с тобой Впервые он был выпущен для PlayStation 4 и Switch 27 июля 2021 года, а затем для ПК через Магазин эпических игр 28 сентября 2021 г.
Вот обзор игры, через файл Steam .страница:
Около
«Только возможность изменить нашу судьбу».
Риндо приходит к мрачному осознанию того, что его жизнь находится под угрозой, когда ему приходится участвовать в так называемой «Игре Жнецов».
Неизвестно, как будет разворачиваться эта история, но вам решать! Испытайте свои психологические способности, бродя по элегантно оживленным улицам Сибуи.
история
Это был типичный день Сибуя — по крайней мере, так думал Риндо, пока он не получил таинственную булавку и не завернул ее в так называемую «Игру Жнецов»…
Награды за покупку
- Легендарная группа тем
- легендарные наушники — Значительно увеличивает шанс выпадения предметов.
- Легендарная майка — Значительно увеличивает атаку.
- легендарные штаны — Сокращает продолжительность падения владельца.
- Легендарные кроссовки — Увеличивает скорость передвижения во время боя.
- Легендарный музыкальный плеер — Значительно увеличивает очки здоровья.
- игра жнецов Выживание Обозначение
- PIN-код: Спасение НЛО — Удерживайте кнопку, чтобы медленно восстанавливать HP вашей команды.
- Темы: Толстовка с капюшоном Virupaksa Значительно увеличивает очки здоровья.
- CD: Твистер (Новый микс) — Добавляет эту песню в качестве музыкальной опции главного меню.
Посмотрите трейлер запуска Steam ниже.
Трейлер запуска Steam
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».