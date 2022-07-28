NEOM и THE LINE: наследный принц Саудовской Аравии продвигает гигантский проект в стиле научной фантастики

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представить живет в Вертикальный город без автомобилей и с мягким климатом, он расположен на двух высотах более 100 миль, с висячими садами и потрясающими видами. В этом отеле Shangri-La нет пробок и загрязнений, только зеленые насаждения, удобства и скоростной общественный транспорт. Скручивая его в Саудовской Аравии, в глухом уголке пустыни, И что вы не сможете переехать туда в ближайшее время, потому что это только в рекламных роликах — последний проект наследного принца и фактического лидера страны Мохаммеда бин Салмана, также известного как MBS.

На этой неделе принц заявление Новые подробности о проекте, версии, о которых говорят годами, называя его «цивилизационной революцией», которая бросит вызов «традиционным горизонтальным городам». Город-крепость имеет длину около 100 миль и ширину одну восьмую мили и образует «инфраструктурную основу» более крупного города, известного как Неом, который планируется построить на северо-западе Саудовской Аравии.

Презентация в Джидде в понедельник — в том числе гладкая (впрочем, некоторые могут сказать, убогий) промо картинки и Разговор об IPO Началась многодневная кампания для СМИ и по связям с общественностью. Gulf News, базирующаяся в Дубае. позвал его «Огромное будущее Саудовской Аравии», в то время как другие Опишите это Амбиции как «замечательные».

По сообщению сайта технологических новостей The Verge, рекламные кадры города Это выглядит как «Результат работы нескольких очень интересных руководителей отдела маркетинга и двух недель бессонных ночей в Blender».

«Если у вас есть деньги, вы должны поднять планку», — сказал Мохаммед во время презентации проекта в Джидде. Агентство Рейтер сообщило. «Почему мы должны копировать обычные города?» добавил он. READ Все более ожесточенная гонка за замену премьер-министра Великобритании Джонсона сводится к четырем

Детали и новые материалы решены Мировой интерес к футуристическому гигантскому проекту возрос, поскольку во вторник Мохаммед отбыл в свою первую официальную поездку в Европу после убийства в 2018 году саудовского журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, которое вызвало международное осуждение.

Критики правительства поспешили отметить то, что кажется удачным моментом.

«Мохаммед бин Салман снова делает это: возрождает жалкий тщеславный проект, чтобы отвлечь внимание от плохой репутации в области прав человека, в то время как равнодушные западные лидеры приветствуют его после того, как он научился скрывать свои отпечатки пальцев от продолжающихся зверств», — сказал Халид аль-Джабри, Гражданин Саудовской Аравии, чьи братья приветствовали его. Заключен в тюрьму и сейчас живет в изгнании в Соединенных Штатах.

Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментариях.

Принц стремился покончить со своим статусом изгоя и реабилитировать имидж богатого нефтью королевства как мировой державы, устремленной в будущее с современными удобствами и диверсифицированной экономикой.

В прошлом он использовал NEOM, проект стоимостью 500 миллиардов долларов, принадлежащий суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, в качестве «ключевого инструмента для укрепления своей власти» и «ключевой опоры в его дипломатических усилиях», — сказал научный сотрудник Али Доган. в берлинском Leibniz-Zentrum Moderner Orient, писал в прошлом году.

Принц был во Франции в четверг, где он должен был встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в президентском дворце. Ранее на этой неделе Мохамед посетил Афины и подписал несколько двусторонних соглашений, в том числе энергетическое соглашение, которое Саудовская Аравия экспортирует электроэнергию в Грецию. READ Спокойствие вернулось в Гвинею-Бисау, говорится в сообщениях на аккаунтах президента

Министр развития Греции Адонис Георгиадес похвалил то, что, по его словам, было движением королевства к «новой эре человечества в области возобновляемых источников энергии и новых технологий». По данным Гардиан.

«Спустя три года после убийства Хашогги Греция на этой неделе ясно дала понять, что политики скорее будут говорить об энергетике, чем о звездном журналисте, обезглавленном саудовскими агентами в Стамбуле», — сообщила газета.

Мухаммед ранее подвергался остракизму как со стороны администрации Байдена, так и со стороны европейских правительств после того, как разведка США пришла к выводу, что он одобрил операцию, которая привела к убийству Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в крупнейшем городе Турции.

Но поскольку западные страны столкнулись с резким сокращением российских энергоносителей и резким ростом цен на газ в результате войны на Украине, некоторые лидеры пошли на это. Они смягчили свои позиции.и преуменьшение опасений по поводу ситуации с правами человека в стране, подчеркивая при этом, по словам официальных лиц, важную роль Эр-Рияда как стратегического партнера.

По данным Управления энергетической информации США, Саудовская Аравия обладает вторыми по величине доказанными запасами нефти в мире.

«Отношения с Саудовской Аравией важнее любого человека», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом он сказал на пресс-конференции В тот же день в прошлом году была опубликована оценка американской разведки.

Ранее в этом месяце президент Байден отправился в Джидду, чтобы встретиться с несколькими лидерами Ближнего Востока, включая Мухаммеда, и приветствовал принца кулаком, вызвавшим критику даже внутри его собственной партии. Байден сказал, что он прямо рассказал принцу об убийстве Хашогги, «и он объяснил, что я думал в то время и что я думаю сейчас». READ Абдельазиз Бутефлика, самый высокий президент Алжира, скончался в возрасте 84 лет

Правозащитные группы говорят, что администрация должна больше нажимать.